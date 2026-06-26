Exteriores eleva a tres los españoles fallecidos y 99 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela

Hay cuatro atrapados bajo los escombros a los que se está tratando de rescatar y se prevé evacuar a turistas en el avión de Defensa

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Un edificio derrumbado por los terremotos en Venezuela
Un edificio derrumbado por los terremotos en Venezuela- Ivanna Laura/dpa
Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 26 junio 2026 12:46
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   MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

   El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado este viernes a tres los españoles fallecidos en el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela mientras que la cifra de desparecidos asciende ya a 99.

   "Tenemos que lamentar que la cifra de españoles fallecidos en el terremoto se eleva ya a tres", ha indicado el ministro en un mensaje de audio remitido a los medios, trasladando sus condolencias a familiares y amigos.

   Asimismo, ha precisado que el número de españoles desaparecidos, de los alrededor de 200.000 que residen en Venezuela, "ha ascendido a 99". Según Albares, "también hay cuatro españoles localizados pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos".

   Por otra parte, el ministro ha señalado es que se prevé "poder repatriar a un grupo de turistas españoles que se encuentran bloqueados en estos momentos en Venezuela en el avión militar" que ha llevado a Venezuela a los rescatistas de la UME y la Comunidad de Madrid así como a personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

   Desde Exteriores han detallado que la idea es poder traer de regreso a España en el avión fletado por el Ministerio de Defensa a "españoles en tránsito en Venezuela o aquellos con necesidades especiales" para lo que la Unidad de Crisis está ya trabajando para localizarles.

    "La Embajada y el Consulado de España en Caracas y la Unidad de Emergencia Consular en los servicios centrales del Ministerio siguen plenamente volcados en localizar y apoyar a los españoles en Venezuela", ha asegurado su titular.

   El ministro ha indicado que "todos los teléfonos de emergencia consular de los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada y del Consulado Español en Caracas están plenamente operativos" y ha vuelto a hacer un "llamamiento" a los españoles que no estuvieran censados y se encontraran en tránsito en el país a que se pongan en contacto. Los teléfonos de emergencia son: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

   Asimismo, el Consulado ha sugerido en redes sociales a quienes se hayan visto afectados por los seísmos y carezcan de alojamiento que acudan "al centro español más cercano a su residencia". "En el caso de Caracas puede acudir a la Hermandad Gallega de Caracas o al Hogar Canario", donde deberán "presentar pasaporte español o DNI".

AECID CANALIZA AYUDA A TRAVÉS DE CRUZ ROJA

   En otro orden de cosas, Albares ha informado de que la AECID ha movilizado ya un paquete inicial de un millón de euros a través de la Federación Internacional de Cruz Roja (FICR) para "atender las necesidades más inmediatas del pueblo hermano de Venezuela".

   Además, España contribuye, a través de la AECID, a los fondos de respuesta de emergencias de la propia FICR y de la Oficina de Emergencias de Naciones Unidas (OCHA), que han puesto a disposición de la respuesta de emergencia en Venezuela 2 millones de francos suizos (casi 2,17 millones de euros) y 15 millones de dólares (unos 13,15 millones de euros) respectivamente, ha precisado.

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