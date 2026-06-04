Azcón, sobre las revelaciones del caso Leire Díez: "Es un atentado a la democracia que requiere dimisiones"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, atiende a los medios de comunicación. - FABIAN SIMON

ALCAÑIZ (TERUEL), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, considera que las novedades que se están conociendo a raíz del levantamiento parcial del secreto de sumario del caso Leire Díez que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz suponen un "atentado a la democracia" que requiere "no ya explicaciones, sino dimisiones y que se le dé la voz a los españoles".

Azcón ha abordado esta cuestión a preguntas de los medios de comunicación este jueves, tras la reunión del Patronato de la Fundación Santa María de Albarracín celebrada en el Palacio de Reuniones y Congresos de la localidad turolense.

El jefe del Ejecutivo aragonés ha opinado que el contenido de la investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es "extraordinariamente triste": "Estamos viendo que se ha instrumentalizado a la Guardia Civil y al propio Estado para beneficiar a un partido político, a una persona, al presidente del Gobierno", ha afirmado.

Azcón ha recordado que este caso se suma a la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el juicio contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y ha afeado la respuesta de los socios de los que depende el Ejecutivo socialista: "Oigo a los socios del Gobierno pedir explicaciones, las explicaciones que está dando la Guardia Civil, que no solamente requieren explicaciones, sino que requerirían ya dimisiones".