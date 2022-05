Azcón: "Si Cataluña quiere una candidatura en solitario fracasará. Tiene que ser de España"

ZARAGOZA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que si Cataluña quiere hacer una candidatura de Juegos de Invierno para 2030 en solitario "fracasará", al igual que si lo pretende Aragón, y ha dejado claro: "solo hay un camino y es que las dos comunidades autónomas colaboren y que esa colaboración sea la imagen de España".

Azcón ha abundado en que es un proyecto de España, no de Cataluña y Aragón. "Cualquiera que no entienda que, para que los Juegos de Invierno de 2030 sean una realidad, es un proyecto de España en dos comunidades autónomas, que tienen que colaborar para que sea un éxito es que no ha entendido nada".

Ha calificado de "preocupante" la situación de la candidatura porque el acuerdo lo ve más lejano tras las última declaraciones del presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco.

Precisamente, Blanco, este miércoles, ha apostado por "buscar una salida" a la candidatura, ha aplaudido el comportamiento de la Generalitat durante las negociaciones y ha asegurado que Gobierno de Aragón "tenía constancia" del estado de los debates entre las comisiones técnicas y que fue quien presentó la propuesta de asignación de las pruebas de la nieve. Por su parte, el Gobierno de Aragón ha pedido la mediación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha avisado de que si los JJOO en Cataluña y Aragón dependen del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y de sus socios independentistas "Aragón tiene menos posibilidades de que le vaya bien y es una mala noticia para España".

PROBLEMAS DENTRO DEL PSOE

El acuerdo --ha enfatizado-- "tiene que ser sí o sí" y ha añadido: "no me quiero imaginar que el COE plantee una candidatura sin contar con lo que piensa la gente en el territorio. Si lo hace el COE las posibilidades que tiene de defenderlo en el COI son muy escasas".

Como alcalde de Zaragoza ha incidido en que ha trabajado "siempre" porque haya un acuerdo, pero ha precisado que el problema no es lo que haga el alcalde de Zaragoza, sino lo que pasa con el COE, los independentistas y, ahora, "parece que el problema está dentro del PSOE".

Ha abundado más al agregar que "parece que hay problemas dentro del PSOE Aragón, dentro del cuatripartito del Gobierno de Aragón --PSOE, PAR, Podemos y CHA--, de interlocución entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat y con el COE".

Frente a ello, el PP "no es dudoso" a la hora de apoyar los JJOO y ha apostillado que se ha votado en el Congreso de los Diputados una incitativa del PP para apoyar la candidatura conjunta. "Los problemas no están en el PP, sino internamente en quienes tienen la responsabilidad de impulsar la candidatura".

"No voy a entrar en disputas del PSOE porque en el AltoAragón piensan una cosa y en el Pignatelli otra" ha dicho para reiterar que "debería ser una voz unánime en Aragón". No obstante ha observado que al igual que en las Cortes de Aragón hay partidos que no apoyan los JJOO, "en el PSOE Aragón parece que hay dos partidos".

Sobre el papel de los técnicos ha explicado que su opinión siempre tiene que estar presente, pero las decisiones las toman los políticos. "Escudarse en los técnicos cuando la decisión tiene mucho que ver con la política es no ver la realidad".

RELACIÓN CON EL COE

En cuanto a si aceptaría una candidatura catalana con acuerdos puntuales para alguna prueba ha contado que al principio tuvo una reunión con el COE, pero no le han vuelto a llamar "para nada".

Ha manifestado que el presiente del COE se ha reunido con alcaldes del Pirineo catalán y oscense, pero no le ha vuelto a llamar. "Ni para consultarme el nombre de la candidatura ni que para que la celebración de la ceremonia de inauguración o clausura se celebre en Zaragoza".

El alcalde de Zaragoza ha realizado estas declaraciones durante la presentación del festival '#ZGZFlorece', que se desarrollará durante todo el fin de semana con distintas actividades.