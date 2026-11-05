Azcón tilda de "parche" el nombramiento de Cuerpo y cree que el sistema ferroviario necesita una transformación profunda

El presidente del Göbierno de Aragón, Jorge Azcón, tras la firma del acuerdo con los sindicatos médicos. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este jueves que el nombramiento --ayer-- del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, también como titular de Transportes y Movilidad Sostenible, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en sustitución de Óscar Puente, es "un parche", porque "lo que necesita el sistema ferroviario no es una situación interina, sino una transformación profunda".

En rueda de prensa, Jorge Azcón ha considerado que esta es "una situación absolutamente transitoria" y que "al ministro Cuerpo lo nombran porque no hay nadie que esté al frente del sistema ferroviario".

"Los problemas del sistema ferroviario no requieren un nombramiento interino" y Cuerpo "no va a hacer la transformación profunda que requiere", ha continuado Azcón, convencido de que será ministro "durante un mes, muy poco tiempo", hasta las elecciones generales del 29N y la toma de posesión del nuevo Gobierno de España, que no será del PSOE.

Para Azcón "es evidente" que ambos Ministerios no pueden recaer en la misma persona, observando que "nunca en la historia el ministro de Economía ha tenido las competencias en transporte".

Cuerpo "no va a resolver en el escaso mes que le queda los problemas estructurales que tiene el sistema ferroviario en nuestro país", ha zanjado Jorge Azcón.