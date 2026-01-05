Azcón ve "históricos" los datos del desempleo en Aragón: "De los mejores regalos que podemos recibir en Reyes"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, apoya la campaña de concienciación para la adopción de animales del Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza. - FABIAN SIMON/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado de "históricos" los datos del paro en la Comunidad conocidos este lunes, que son "uno de los mejores regalos que podemos recibir en el Día de Reyes".

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.344 personas en 2025 en Aragón en relación al año anterior (-4,6%) hasta los 48.454 desempleados tras un descenso del 0,6% el último mes del año respecto a noviembre (268 parados menos), según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la carpa con la que el Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza fomenta la adopción de animales, en la que ha estado acompañado de la alcaldesa, Natalia Chueca, el presidente aragonés ha destacado que el desempleo se ha vuelto a reducir en más de medio punto en el mes de diciembre, pero que el descenso global en todo 2025 ha sido de un 4,61%.

Unos porcentajes, ha insistido, que "son personas que estaban en el paro y han podido encontrar un puesto de trabajo en nuestra comunidad autónoma a lo largo de 2025".

Azcón ha considerado que, haciendo una valoración más amplia, los datos son "muy positivos" y, en comparación con 2022, son "históricos", ya que desde entonces han encontrado trabajo 9.900 personas en Aragón, dejando la cifra total de desempleados en 48.300.

Una tendencia "muy positiva" que ha confiado en que continúe "durante los próximos meses y durante los próximos años", pese a que Aragón está "prácticamente en "pleno empleo".

Pese a ello, Azcón ha recordado que Aragón es una comunidad autónoma "que va a ofrecer oportunidades de trabajo y de mejorar el empleo a miles de aragoneses". "Esa es la tendencia que llevamos desde hace unos cuantos años y estoy convencido de que esa es la tendencia que va a continuar en los próximos años", ha concluido.