El líder del PP Aragón, Jorge Azcón, durante el acto electoral de este sábado en Zaragoza enfocado a la vivienda. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, cree que el incidente protagonizado este viernes por la candidata del PSOE por Huesca, a la que se le detectó un teléfono móvil en su atril durante la grabación del debate electoral en Aragón TV "es una metáfora de en lo que se ha convertido el Partido Sanchista. Hacer trampas. Y cuando te cogen haciendo trampas, mentir para intentar justificar lo que estás haciendo".

El hecho, atribuido desde las filas socialistas a un simple descuido, motivó que se paralizase la grabación del debate y que se tuviese que repetir el primer bloque entero.

Azcón ha defendido que la candidata socialista Begoña Nasarre debería pedir perdón: "Representar a la provincia de Huesca es absolutamente incompatible con ser una tramposa".

El líder del PP Aragón ha hecho estas declaraciones al comienzo de un acto electoral del PP en Zaragoza dirigido a presentar las propuestas de los populares en materia de vivienda.

Azcón ha expuesto que la norma que prohíbe el uso de teléfonos móviles durante un debate en la televisión autonómica es conocida por todos los candidatos. "El debate lo tienes que hacer tú, no te lo tienen que chivar desde fuera. Eres tú quien te presentas, quien quieres ser diputada nacional y, por lo tanto, eres tú quien tienes que responder, tienes que argumentar, tienes que debatir con el resto", ha reprochado.