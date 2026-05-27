Azcón ve "incompresible" la "lucha" de Alegría contra la nueva Romareda: "Le iría mejor si apoya al Real Zaragoza"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en Huesca. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA RPESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado "incompresible" la "lucha" de la secretaria general del PSOE y portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, contra la nueva Romareda y ha añadido: "Le iría mejor si apoya al Real Zaragoza".

Desde Huesca, Azcón se ha referido a las declaraciones de la socialista Pilar Alegría, quien ha anunciado que el PSOE va a pedir una comisión de investigación sobre la nueva Romareda.

"Creo que la lucha que la señora Alegría lleva contra el campo de fútbol es incomprensible y cuando estaba en el Ayuntamiento de Zaragoza ya fue incompresible que estuviera permanentemente en contra del campo de fútbol de la nueva Romareda", ha afirmado Azcón.

Ha apuntado que "ahora aprovecha una situación deportiva del Real Zaragoza absolutamente triste para sembrar dudas sobre la construcción del nuevo campo, cuando la realidad es que acabamos de conocer un informe de la Cámara de Cuentas que dice lo que está ocurriendo con el campo de fútbol de La Romareda, con datos".

Entiende que "lo que hay que investigar es la obsesión de la señora Alegría con el campo de fútbol de la Romareda" y ha apostillado: "Le iría mejor si apoya al Real Zaragoza, si apoya al campo de fútbol y si apoya al deporte en nuestra comunidad que estar permanentemente criticándolo y en contra de lo que puede ayudar al Real Zaragoza, que por desgracia se encuentra en la situación que todos sabemos que está".

EDUCACIÓN

Por otra parte, Azcón también ha hablado de la educación pública, tras conocer la intención de parte de la comunidad educativa de volver a manifestarse y ha pedido una reunión con la nueva consejera de Educación, Carmen Susín.

Al respecto, ha dicho que la postura es la misma que había y es que "la apuesta por la educación pública se demuestra con hechos, con más presupuesto, más profesores, con mejores condiciones laborales y salariales" y es que "estamos mejorando la educación pública y ampliando derechos y es lo que vamos a seguir haciendo".

Ha asegurado que se seguirá haciendo "con el mismo diálogo y con la misma convicción que da el haber ganado las elecciones y de querer aplicar nuestro programa electoral".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que "en eso también consiste la democracia, que nos da derechos como la manifestación y la libertad de expresión, pero el derecho más importante es el derecho al voto, gracias la cual se conforman mayorías".

"En democracia, la regla fundamental es que la mayoría decide y por eso la decisión que han tomado los aragoneses es seguir apoyando a la educación pública y ampliar los derechos en la educación también a aquella que se financia con fondos públicos", ha concluido.