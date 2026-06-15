Una ballena gigante surcará la plaza del Pilar en La Noche en Blanco llenando Zaragoza de cultura

El sábado 27 de junio vuelve esta iniciativa cultural con programación especial y actividades gratuitas.Además, los museos y salas de exposiciones municipales ofrecerán un horario extraordinario nocturno con gratuidad a partir de las 19.00 horas - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza volverá a convertir sus calles, plazas, museos y espacios culturales en un gran escenario abierto con motivo de una nueva edición de La Noche en Blanco, que se celebrará el próximo 27 de junio con decenas de actividades gratuitas repartidas por toda la ciudad. La principal novedad de este año será la incorporación de un gran espectáculo internacional de gran formato en la plaza del Pilar, una propuesta visual y participativa que aspira a convertirse en uno de los grandes atractivos de la jornada.

La encargada de presentar la programación ha sido la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, quien ha destacado que esta cita cultural permitirá volver a disfrutar de una ciudad "abierta, participativa y llena de creatividad". Además, ha subrayado que el objetivo es acercar la cultura a todos los públicos y reivindicar el espacio urbano como lugar de encuentro.

La gran protagonista de la noche será 'The Whale Street', un espectáculo procedente de Francia inspirado en la novela 'Moby Dick. A partir de las 22.00 horas, una gigantesca ballena itinerante recorrerá la plaza del Pilar acompañada por un barco ballenero, el capitán Ahab y toda su tripulación, en una propuesta que combina teatro de calle, música en directo, danza, artes circenses y grandes marionetas.

"Vamos a recrear esa lucha que recoge el libro de Moby Dick entre la ballena y el barco dirigido por el capitán Ahab. Será un espectáculo para todos los públicos y centrado especialmente en la plaza del Pilar", ha explicado Fernández durante la presentación.

La consejera ha resaltado el carácter internacional de la propuesta y ha asegurado que supone una apuesta por ofrecer "grandes espectáculos capaces de sorprender al público y convertir la ciudad en un escenario único durante una noche muy especial".

ROMPEPUERTAS TOMA EL PATRIMONIO ROMANO

Antes de la llegada de la gran ballena, la actividad comenzará varias horas antes en los espacios culturales municipales. Los museos de la Ruta Caesaraugusta abrirán con horario especial y serán gratuitos desde las 19.00 horas hasta la medianoche.

Uno de los pilares de la programación volverá a ser el Festival Rompepuertas, el proyecto impulsado por jóvenes vinculados a los museos municipales que este año desplegará actividades simultáneas en tras escenarios emblemáticos: el Museo del Foro de Caesaraugusta, el Museo del Teatro de Caesaraugusta y la plaza San Felipe.

En el Foro se desarrollará la propuesta 'Clandestinidades', que transformará el subsuelo romano en un espacio cultural alternativo. El programa incluirá conciertos de jazz con Juan Salamero Trio, exhibiciones de swing con Swing On, actuaciones de magia a cargo de Luis Macías, números de acrobacia de Ana Esteban y la participación de la artista drag Rita Loren.

Por su parte, el Museo del Teatro acogerá una renovada Feria de Artistas Emergentes, concebida como un escaparate para el talento joven zaragozano. Habrá talleres de collage, lettering, pulseras y tatuajes, concursos de artes plásticas, un fotomatón gratuito y una ruleta de premios, todo ello acompañado por actuaciones musicales y sesiones de DJs.

Fernández ha remarcado el trabajo desarrollado por los integrantes de Rompepuertas durante todo el año y ha agradecido su implicación en una programación que, ha asegurado, "vuelve a demostrar que los museos pueden ser espacios vivos y cercanos para la ciudadanía".

MÚSICA URBANA, DANZA Y ESPACIOS ABIERTOS

La tercera gran sede del festival será la plaza San Felipe, donde se trasladará parte de la actividad ante el cierre temporal del Museo Pablo Gargallo por obras. Allí se desarrollará la propuesta "Sal a la Plaza", centrada en las expresiones urbanas y la participación juvenil.

El programa incluye exhibiciones de beatbox a cargo de Vodkarbonara, actuaciones de breakdance del colectivo MAF, un concierto del artista zaragozano Arey y una nueva edición del popular Bingo Musical Rompepuertas, que estará acompañado por las sesiones de DJ Cecuene.

Además de los museos romanos, participarán espacios como La Lonja, Torreón Fortea, Casa de los Morlanes, Montemuzo, el Centro de Historias, el Museo del Fuego y de los Bomberos, el Museo Origami y, como novedad, la Casa de la Mujer.

En este último espacio se ofrecerán tres pases de una propuesta inspirada en la artista Juana Francés, que servirá para inaugurar simbólicamente la sala de exposiciones dedicada a su figura.

La programación municipal se completará con la participación del Festival Internacional Trayectos, que presentará en el claustro del Centro de Historias un espectáculo de danza contemporánea protagonizado por cuatro compañías y que concluirá con una gran verbena abierta al público.

UNA CIUDAD VOLCADA CON LA CULTURA

Otro de los atractivos será la visita guiada al Laboratorio Audiovisual del Centro de Historias, donde los asistentes podrán conocer el funcionamiento interno de este espacio de creación sonora y audiovisual utilizado habitualmente por artistas y creadores locales.

También Harinera ZGZ se sumará a la celebración con la actuación de DeliTrío, una formación que propone un recorrido musical marcado por el humor y la fusión de estilos.

La Noche en Blanco contará asimismo con la participación de numerosas instituciones culturales de la ciudad, entre ellas el IAACC Pablo Serrano, el Palacio de la Aljafería, CaixaForum, Fundación Ibercaja Patio de la Infanta, el Museo de Ciencias Naturales, el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y Alma Mater Museum, entre otros espacios.

Desde Zaragoza Turismo se han programado promociones especiales para el bus turístico diurno y nocturno, el Megabús y diferentes visitas guiadas por la ciudad, ampliando así las posibilidades para descubrir el patrimonio zaragozano durante esa noche.

Sara Fernández ha animado a los ciudadanos a consultar el programa completo a través del folleto digital y del portal web municipal. "Hay muchísima programación y un enorme trabajo detrás de esta cita. Si el tiempo acompaña, estoy convencida de que volverá a ser un gran éxito y una oportunidad magnífica para disfrutar de la cultura en todos los rincones de Zaragoza", ha concluido.