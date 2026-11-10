Los balnearios tienen un impacto superior a los 78 millones de euros en la economía aragonesa y generan 780 empleos

Archivo - Balneario de Segura de Baños (Teruel). - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los balnearios de Aragón generan un impacto económico de 78,2 millones de euros y sostienen 780 puestos de trabajo, 557 de ellos directos y otros 223 indirectos.

Así lo refleja el estudio 'Balnearios y reto demográfico en Aragón: impacto en la despoblación y el empleo local', realizado por la Dirección General de Despoblación del Gobierno de Aragón.

El gasto medio por persona y día, incluyendo el gasto en el propio balneario como en comercio y restauración en la zona done este se ubica asciende a 114,56 euros, siendo el de la estancia total de 642,31 euros. Se demuestra así que la actividad termal repercute también en sectores como el comercio minorista y la hostelería.

Los efectos sobre el empleo se concentran en buena medida en los municipios del entorno. Según el informe, en muchos casos entre el 85% y el 90% de los puestos directos de los balnearios se cubren con residentes de la zona, lo que supone determinante en la generación de empleo local y la fijación de población en el territorio, constituyendo también un acicate en la lucha contra la despoblación.

SEIS DÍAS DE ESTANCIA Y LLEGADA EN COCHE

El turismo de salud es la principal motivación de la visita (83,5%), seguido del turismo rural (19,8%) y el cultural (19,4%). El 37,9 % acude a través del Imserso, el 33,2% de los usuarios viaja en pareja y el 13,2%, en familia. El coche particular es el medio de transporte más utilizado (92,2%).

Según las encuestas realizadas en la provincia de Zaragoza, predominan las estancias de uno a tres días y la visita en pareja (39,6%), siendo el gasto medio por estancia de 676,35 euros.

En Huesca también predominan las estancias de uno a tres días. El 52,2% de los encuestados ya había visitado el balneario en el que fueron encuestados y el 42 % señala el turismo rural entre sus motivos. El gasto medio por estancia es de 710,26 euros.

Mientras que en Teruel, el 58,4% llega a los balnearios a través de los viajes del Imserso y el 57,8 % permanece diez días o más. El gasto medio por estancia es de 553,05 euros.