'Baloncesto para todos', protagonista en el partido de Liga Endesa del Casademont Zaragoza este fin de semana

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Liga Endesa celebrará este sábado, día 7 de febrero, en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, 'Baloncesto para todos', una iniciativa de baloncesto inclusivo en el marco de la Jornada ACB.

Bajo el paraguas de Basket Lover de Endesa y con el lema 'Por la pasión sin límites ni barreras', la iniciativa acercará la experiencia del baloncesto profesional a personas y familias que, por distintas razones, no pueden o tienen dificultades para acudir habitualmente a un pabellón.

Durante esta jornada especial, Endesa ofrecerá a familias con niños y jóvenes con discapacidad física, sensorial o intelectual la posibilidad de ser uno de los protagonistas de un partido de la Liga Endesa en condiciones adaptadas a sus necesidades. Desde una llegada anticipada para familiarizarse con el entorno, hasta acompañamiento personalizado, espacios tranquilos, material específico como auriculares con cancelación de ruido o juguetes antiestrés, la experiencia ha sido diseñada para garantizar comodidad, seguridad y disfrute.

La iniciativa contará además con activaciones visibles dentro del propio espectáculo deportivo. Los jugadores lucirán camisetas con el lema 'Baloncesto para todos' durante el calentamiento, los niños y niñas realizarán las clásicas entregas de balón adaptadas a cada circunstancia. Todo ello, con la complicidad del club Casademont Zaragoza y de la Fundación Basket Zaragoza.

Durante el encuentro entre el Casademont Zaragoza y el Surne Bilbao, habrá un claro protagonista, Guillermo Delcazo Soria, un apasionado de los deportes que será el niño que entregue el balón al comienzo del partido.

Con 'Baloncesto para todos', Endesa vuelve a mostrar la solidez y continuidad de su compromiso social a través del patrocinio deportivo. De hecho, esta iniciativa cuenta con dos antecedentes: en el Playoff de la Liga Endesa 2024-2025, un niño con autismo de la Fundación Real Madrid entregó el balón del partido.

El pabellón se adecuó a las condiciones sonoras y lumínicas que requería la protagonista. Y en la temporada 2019-2020, un niño con Aspergen acudió a un partido del Perfumerías Avenida equipado con auriculares y pudo entregar el balón a las jugadoras.

Estas acciones demuestran que el deporte y el baloncesto son una herramienta de inclusión y transformación que sólo es verdaderamente completa cuando nadie queda fuera. De esta forma, Baloncesto para todos convertirá esta jornada de la Liga Endesa en un símbolo de igualdad, empatía y reconocimiento de la diversidad dentro y fuera de la pista.