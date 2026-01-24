Bancalero afirma que la convocatoria del examen MIR es "un ejemplo más de la mala gestión del Gobierno de Sánchez"

Archivo - El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. - CORTES DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

"La convocatoria para el examen MIR de este año es un ejemplo más de mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra de Sanidad Mónica García", ha puesto de manifiesto el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores. "No han respetado los plazos en las distintas fases del proceso y en el mismo día de celebración del examen hay candidatos que se van a examinar sin tener certeza de que vayan a ser evaluados", ha detallado.

Bancalero ha apuntado que "nos solidarizamos con los miles de candidatos que hoy se presentan a los exámenes. Es lamentable que un sistema de formación especializada de calidad como el MIR se vea sometido a esta nefasta gestión". El Gobierno de Pedro Sánchez "ha generado mucha incertidumbre en los aspirantes, una desconfianza en el sistema inaudita y un desconcierto entre los profesionales sanitarios que no merecen".

El titular de Sanidad ha recordado que "esta convocatoria de los exámenes MIR ya vino acompañada, antes del verano, de la renuncia del comité de expertos que debían preparar dichas pruebas, como consecuencia del cambio unilateral de las condiciones por parte del Gobierno".

Ha reseñado que "esto ocurre con un examen que distribuye las plazas de formación sanitaria especializada, de las que tanta necesidad tienen el sistema sanitario español y aragonés. La escasez de plazas en los exámenes MIR no hace más que agravar el principal problema que adolece en estos momentos el Sistema Nacional de Salud, la falta de profesionales". Por ello, Bancalero ha reclamado al Ministerio de Sanidad la creación de más plazas MIR porque la actual oferta no responde a las necesidades del sistema, especialmente en Atención Primaria.

"El Gobierno de Sánchez y García no sabe gestionar y solo acierta cuando nos hace caso a CCAA como Aragón. Gracias a que en la convocatoria anterior aplicó los criterios que le indicamos de elección de plaza, en Aragón se eligieron todas, algo que no había ocurrido en años anteriores", ha concluido el consejero.