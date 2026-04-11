Bancalero subraya que el programa Cine y Salud ayuda a adolescentes y jóvenes a tomar decisiones más saludables

Gala de entrega de los premios del XXIV Certamen Cine y Salud celebrada este sábado en el Patio de la Infanta de Zaragoza - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad en funciones del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha clausurado este sábado el XXIV Certamen de Cortometrajes Cine y Salud 2026.

Según ha expuesto, esta iniciativa ayuda a los adolescentes y jóvenes que participan en ella a tomar decisiones más saludables desde el conocimiento y el análisis.

Este certamen se realiza desde hace 24 años y está coordinado por las direcciones generales del Gobierno de Aragón de Salud Pública y de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente, con la colaboración de Fundación Ibercaja.

Se enmarca en el programa Cine y Salud, cuyo objetivo es incorporar nuevos enfoques de alfabetización audiovisual, competencias digitales, habilidades para la vida, buscando la corresponsabilidad de los adolescentes en la toma de decisiones, en la prevención y la promoción de la salud.

El consejero de Sanidad ha comentado que este certamen permite a los participantes aprender y desarrollar su espíritu crítico a la vez que disfrutan, a través del cine y del lenguaje audiovisual. También desarrollan valores como el trabajo en equipo y el respeto mutuo y aprenden a mejorar su bienestar emocional.

El consejero ha dado la enhorabuena a todos los premiados y a todos los participantes y organizadores del programa Cine y Salud. Esta XXIV edición del certamen se ha celebrado entre este viernes y sábado, 10 y 11 de abril, en el Patio de la Infanta de Ibercaja en Zaragoza. En la primera jornada, han tenido lugar varias ponencias y coloquios y se han entregado los premios del Concurso de Carteles de Cine y Salud 2026.

Este sábado, se han proyectado los cortometrajes y spots seleccionados en las distintas categorías y se han dado a conocer los premiados, además de entregarse los premios profesionales.

CORTOMETRAJES GALARDONADOS

Del total de 119 cortos recibidos, un jurado de 21 expertos ha seleccionado 24 para esta fase final del certamen. Los ganadores han sido, en la Categoría A, Aula Aragonesa, Modalidad Cortometraj, 'Cualquiera', del Instituto de Educación Secundaria (IES) Rodanas, que se ha llevado el primer premio, mientras que finalista ha sido el trabajo 'Broken Crown', del IES Élaios.

En la Categoría A, Aula Aragonesa, Modalidad Spot, el Primer Premio ha reconocido a 'Tres', del IES Rodanas, y como finalistas 'Sin casco', del IES Rodanas, y 'Los 7 pecados capitales', del IES Lobetano.

Por su parte, en la Categoría B, Nuevos Jóvenes, el Primer Premio ha ido a parar a 'Sinia', del IES Avempace & Servetus Studio. Finalista ha sido 'Maksym y Milana', del CEIP Serrería (Valencia).

Mientras que en la Categoría C, Activos para la Salud, el Primer Premio ha sido para 'Te quiero Lejos', del Centro de Salud San Pablo.

RECONOCIMIENTOS TÉCNICOS

Además, como Mejor Guion ha resultado 'El desguace', de Cachinus de Cine (Cáceres); la Mejor Dirección ha sido para 'Estoy aquí', del Lycée Français Molière; y el Mejor Montaje ha premiado a 'Cualquiera', del IES Rodanas; y la Mejor Banda Sonora Original ha sido la de 'Estoy aquí', del Lycée Français Molière.

PREMIOS ESPECIALES

El Premio Especial 'Bienestar emocional y salud mental' ha sido para 'El valor de valorarse', del Colegio Santa Ana, y a 'Desconectada', del Colegio Santa María del Pilar Marianistas.

El Premio Especial 'Alimentación y actividad física saludable' a 'Deportiva-mente', del Centro Público Integrado (CPI) Parque Goya.

El Premio Especial 'Pantallas Sanas' para 'Duerme como un rey, ¡despierta como un campeón', del IES Miguel Servet y a 'Los sinmóviles', del Taller Telekids (Sevilla).

El Premio Especial 'Prevención de adicciones' a 'Control Z', del IES Alba Plata (Badajoz). Y el Premio Especial 'Prevención de ludopatía' a 'El precio de apostar', del CPI Parque Goya.

También, enl Premio Especial 'Cuidado de la piel y de la imagen corporal a 'Belleza que irrita', del CPI Parque Goya. El Premio Especial 'Educación afectivo-sexual' a 'El Diario de Tatiana', del IES Clara Campoamor Rodríguez.

El Premio Especial 'Pacto de Estado contra la Violencia de Género' a '1298', del Colegio Sagrada Familia. El Premio Especial 'Diversidad y convivencia entre culturas' a 'Nunca es tarde', del IES Santa Emerenciana. El Premio Especial 'Convivencia intergeneracional' a 'Ya nos tocaba', de Ángela Conde. El Premio Especial 'Sostenibilidad y medio ambiente' a 'Cacao', del CPI San Juan Bautista. El Premio Especial 'Promoción de la salud en los servicios sanitarios' a 'La sala de espera', del Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) Los Enlaces.

A ellos se suman el Premio Especial 'Visitas Canal SARES 2026' a 'Te quiero... Lejos', del Centro de Salud San Pablo, con 10.410 visualizaciones; el Premio Especial del Público para 'Ya nos tocaba', de Ángela Conde.

PREMIOS PROFESIONALES Además, este sábado, se han entregado los premios profesionales Cine y Salud 2026 en sus cinco categorías. El Premio Autor ha sido para el cineasta Borja Cobeaga, director de la película 'Los aitas', que desde el humor aborda los valores humanos, familiares y sociales. Cuenta las peripecias un equipo infantil de gimnasia rítmica que tiene la oportunidad de participar en un campeonato en Berlín.

El Premio 'Goya Cine y Salud' ha recaído en la actriz Nora Navas por su papel protagonista de 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay; y el Premio Joven ha sido para Diego Garisa, actor zaragozano de 25 años por su personaje en 'Cariñena, vino del mar' y para Suerte Quintero Bandrés, actriz oscense de 29 años de la que se destaca su trabajo escénico sobre la cultura del cuidado.

El Premio Iniciativa Global ha sido para la directora de la Cátedra Paulo Freire de Educomunicación Sara Osuna y para la serie documental 'C.A.E.M. La forja del rescate', por la prevención y promoción en los Grupos de Rescate e Intervención de Montaña; El Premio Iniciativa Local ha recaído en la revista web Secuenciadas, sobre la actualidad del cine aragonés, que dirigen Ana Rodrigo y Marisa Fleta, así como en el documental 'El discreto encanto de la medicina rural', iniciativa promovida por la zona de salud de Calanda para atraer facultativos al medio rural.