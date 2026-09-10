El Banco de España sitúa a Aragón entre las tres comunidades con mejor trayectoria económica

El informe destaca su posición junto a Madrid y País Vasco y señala el reto de transformar las inversiones en productividad, talento e innovación - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aragón se encuentra entre las tres comunidades españolas con mejor trayectoria económica y una posición más favorable a largo plazo, junto a Madrid y País Vasco, según el informe del Banco de España 'Dinámicas de convergencia regional en las principales economías europeas', que analiza la evolución de 98 regiones de España, Alemania, Francia e Italia entre 1998 y 2025.

El estudio sitúa a Aragón, Madrid y País Vasco en el denominado 'club 3' de convergencia, el grupo con mejor posición entre las regiones españolas. El Banco de España concluye que las regiones europeas no convergen hacia un único nivel de renta, sino que lo hacen dentro de diferentes grupos con características estructurales similares.

En el siguiente grupo figuran Navarra, Cataluña, Galicia, Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Baleares. El informe señala además que Aragón adquiere especial relevancia en el actual proceso de transformación económica por la llegada y expansión de grandes proyectos industriales, tecnológicos, energéticos y logísticos.

Para la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, el informe supone "un respaldo y un espaldarazo" a las políticas del Ejecutivo autonómico, aunque también debe servir como referencia para identificar ámbitos de mejora. "Además de un espaldarazo, son una inspiración para llevar adelante políticas que sigan mejorando la vida de los aragoneses", ha señalado.

Valle ha considerado que la principal tarea es "aprovechar al máximo el retorno que estas grandes inversiones dejan" en la comunidad, especialmente para mejorar la cadena de valor de la estructura productiva y el avance tecnológico de las pequeñas y medianas empresas.

INVERSIONES Y TEJIDO PRODUCTIVO

El Banco de España señala que la efectividad de las inversiones en capital físico depende en buena medida del nivel de capital humano y de la capacidad de las economías regionales para incorporar y difundir los avances tecnológicos. Por ello, el informe apunta como retos para Aragón fortalecer el tejido empresarial local, impulsar la cualificación profesional, mejorar la transferencia de conocimiento y aumentar la productividad de las pymes.

La consejera ha defendido que la estrategia de atracción de inversiones debe contribuir a generar nuevas oportunidades para los ciudadanos y las empresas aragonesas. "El informe sitúa a Aragón entre las tres comunidades autónomas, junto con Madrid y País Vasco, que tienen una mejor trayectoria económica", ha destacado.

Además, ha resaltado que el documento señala a Aragón entre las comunidades españolas con "una mejor proyección" y "una posición económica más favorable a largo plazo".

A su juicio, este resultado refrenda la apuesta por atraer inversiones en sectores como la logística, la energía, la industria y las tecnologías, que considera una oportunidad para reforzar la competitividad de la economía autonómica y el bienestar futuro de la comunidad.

"Las inversiones son una oportunidad para poder aprovechar y liderar la revolución tecnológica y la economía del siglo XXI, en beneficio de nuestra economía, su capacidad de competir y de nuestro tejido productivo", ha afirmado Valle.

El informe considera que Aragón parte de una posición favorable y cuenta con una elevada dotación de capital, pero advierte de que el salto hacia una economía de mayor productividad dependerá de su capacidad para generar y atraer talento y transformar las nuevas inversiones en conocimiento, innovación y empleo cualificado.

RIESGOS PARA EL CRECIMIENTO

En este contexto, Valle ha advertido de que la evolución favorable que refleja el Banco de España puede verse amenazada por determinadas carencias. En concreto, ha señalado "la falta de planificación, ejecución y gestión de la red de transporte" y el proyecto de decreto que regula los centros de datos.

La consejera ha alertado de que, "de no cambiar", estas circunstancias pueden "llevarse por delante miles de millones de inversiones" en uno de los sectores estratégicos con mayor potencial de crecimiento y clave para la capacidad de competir y generar bienestar en Aragón y en sus empresas.

Por ello, ha defendido que la comunidad debe aprovechar su actual posición económica para consolidar las inversiones y conseguir que su impacto se extienda al conjunto del tejido productivo.

El Banco de España plantea así un doble escenario para Aragón: una posición de partida favorable y unas perspectivas positivas, pero también la necesidad de convertir el dinamismo inversor en mayor productividad. Para ello serán determinantes el talento, la innovación, la transferencia de conocimiento y la capacidad de las empresas aragonesas para incorporar tecnología.

De este modo, el informe supone para el Ejecutivo autonómico un respaldo a la estrategia desarrollada hasta ahora, pero también una referencia para orientar las próximas políticas económicas y mantener a Aragón entre los territorios españoles con mejores perspectivas.