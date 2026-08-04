El Banco de Sangre se desplaza a hospitales aragoneses y a localidades turísticas para incentivar la donación

Archivo - Joven donando sangre - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón se desplaza este mes de agosto a diferentes hospitales de la Comunidad Autónoma y a localidades turísticas para seguir incentivando la donación. La entidad recuerda que la sangre es esencial para salvar vidas y para el funcionamiento diario del sistema hospitalario por lo que anima a convertir este gesto altruista en un hábito.

El recorrido comenzará este miércoles, 5 de agosto, en el Hospital Universitario Royo Villanova de Zaragoza; los días 6 y 27 estará en el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel; el 11, en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza; el 19, en el Hospital Sagrado Corazón de Huesca; y el 20, en el Hospital Universitario Miguel Servet de la capital aragonesa.

Por lo que respecta a las unidades móviles que diariamente recorren el territorio aragonés, este mes, en colaboración con las hermandades y asociaciones de donantes aragonesas, se desplazará a 64 localidades, muchas de las cuales durante estos días ven incrementada su población como Jaca, Cantavieja, Calatayud, Calaceite, Sabiñánigo, Alcalá de la Selva, Borja, Biescas, Aínsa o Alhama de Aragón. El Banco hace un llamamiento especial a los vecinos y visitantes de estas zonas de veraneo. El detalle con los horarios y localizaciones puede consultarse en 'bancosangrearagon.org'.

El Banco de Sangre ha indicado que las reservas de sangre se encuentran en unos "niveles aceptables", pero "sabemos que durante este tiempo se tiende a un descenso de la donación debido a la época de vacaciones", ha comentado la directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte.

Por ello, la entidad hace un llamamiento para que todas las personas de entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud, hagan su donación de sangre. Se puede donar cada dos meses. Las mujeres pueden hacerlo tres veces al año y los hombres, cuatro. La donación también se puede realizar en la sede del Banco de Sangre y Tejidos, calle Ramón Salanova, número 1, junto al parque Delicias de Zaragoza, en horario de 8.00 a 21.00 horas.

El Banco, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, sigue desarrollando durante este verano una nueva edición de la campaña 'Donar no duele. Necesitarlo, sí'. A través de ella, las personas que donen sangre en la capital aragonesa durante este mes de agosto entran en un sorteo semanal de un bono de diez entradas a las piscinas municipales.