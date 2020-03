El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón recoge plasma de pacientes curados de coronavirus

ZARAGOZA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón recogerá plasma de personas que se hayan curado del COVID-19 con el objetivo de ofrecer un tratamiento para aquellos que todavía están enfermos. A través de esta iniciativa, coordinada entre los diferentes bancos de sangre y centros de transfusión españoles, el donante que haya superado la enfermedad aportará un litro de plasma para transferir sus anticuerpos a pacientes.

Según ha informado el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, los donantes deben haber sido diagnosticados como positivos en coronavirus con las pruebas PCR, haber estado hospitalizados y recibido posteriormente el alta con el consiguiente análisis negativo.

De esta manera, no podrán donar aquellas personas que se hicieron una prueba que dio positivo, pasaron la enfermedad en casa, y no tienen un test negativo que demuestre la curación. Dichas analíticas de coronavirus no se realizan en el Banco de Sangre, sino que tendrán que haberse llevado a cabo previamente en un hospital y serán aportadas por el potencial donante.

Con el fin de agilizar la identificación de los potenciales donantes, los centros hospitalarios podrán facilitar al Banco de Sangre y Tejidos de Aragón la información referida a las personas que cumplen los requisitos descritos.

Así, y para evitar posibles colapsos en las vías de atención al donante, será el propio banco el que se pondrá en contacto telefónico con los pacientes para solicitarles su participación y explicarles los detalles del proceso.