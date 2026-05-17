La Banda Municipal de Música de Gallur dedica un monográfico al compositor José Antonio Bellido y su obra

El compositor y director José Antonio Bellido. - BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GALLUR

GALLUR (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

La Banda Municipal de Música de Gallur, bajo la batuta de su director Daniel Pérez Cacho, presentará el próximo domingo, 24 de mayo, a las 18.00 horas, un concierto monográfico especial dedicado a al compositor aragonés José Antonio Bellido y a su obra.

La cita tendrá lugar en la Iglesia de San Pedro de Antioquía de Gallur y en ella se reivindicará el legado de Bellido, natural de Ainzón (Zaragoza), como compositor y director con una trayectoria que "define la identidad musical de Argón y lo consolida como un referente imprescindible de la actualidad".

La selección musical para el concierto exhibe la versatilidad del autor a través de un recorrido que va desde sus piezas "más vibrantes" hasta la "introspección más profunda", prometiendo "una experiencia cargada de emoción y conexión con las raíces culturales de la región".

Tras un exhaustivo periodo de preparación, la formación liderada por Daniel Pérez Cacho se sumerge en el universo del compositor ainzonero para ofrecer una interpretación "fruto de un minucioso estudio y respeto absoluto por la esencia de su obra".

"Este concierto no es solo una exhibición de talento, sino un acto de justicia cultural. Interpretar a José Antonio Bellido en casa es conectar directamente con nuestras raíces", han indicado desde la dirección de la Banda Municipal de Gallur.

LA BANDA Y EL COMPOSITOR

Con más de un siglo de historia documentada que se remonta a mediados del siglo XIX, la Banda Municipal de Música de Gallur es hoy "uno de los pilares culturales más sólidos de la Ribera Alta del Ebro". Con una plantilla de 59 músicos, la formación destaca por su dinamismo y una media de edad joven --casi la mitad son menores de 20 años--, fruto de una estrecha relación con la Escuela Municipal de Música.

En su palmarés destaca el Primer Premio en el Certamen Nacional de Bandas 'Ciudad de Huesca' (2006). Daniel Pérez Cacho ejerce la dirección desde 2014.

José Antonio Bellido tiene "una sólida formación" como director de orquesta y ha centrado su carrera en dar voz a la tradición a través del género bandístico, contribuyendo al enriquecimiento del panorama cultural de Aragón.

Su catálogo de obras incluye el poema sinfónico 'Monasterios de Aragón', estrenada en 2025 por la Banda de la Sierra de Algairén, que él dirige, así como las piezas 'Gran Jota del Moncayo', 'Hiberus Overture', 'El Batallador' o el pasodoble torero 'Doctor Val-Carreres'.

Entre sus reconocimientos, destaca el Primer Premio de Composición de Música Sacra del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, y su obra ha resonado en el Palau de la Música Catalana, la Sala Mozart de Zaragoza o la Basílica del Pilar.