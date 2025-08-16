Las banderas en Aragón ondean hasta media asta con crespón por la muerte de Lambán

La bandera de Aragón, en la plaza Aragón de Zaragoza, ondea hasta media asta con crespón por la muerte del expresidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las banderas en Aragón ondean hasta media asta con crespón por la muerte del expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, este viernes, 15 de agosto, a consecuencia de cáncer que padecía desde 2021.

Esta medida se extiende desde las 10.00 horas de este sábado hasta las 10.00 horas del martes, 19 de agosto, al ser los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de Aragón en la comunidad autónoma.

Durante el luto todas las banderas oficiales en los edificios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón ondearán a media asta en el exterior y con un crespón en la moharra del mástil en el interior.

Con este decreto la comunidad autónoma quiere expresar su pésame y solidaridad a la familia, manifestar el reconocimiento a la labor desempeñada por Javier Lambán Montañés, mostrar su agradecimiento por los servicios prestados a la Comunidad Autónoma de Aragón y honrar su memoria, reza el texto.

Este decreto, firmado por Jorge Azcón, es efectivo desde la fecha de su firma y se ha publicado este sábado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).