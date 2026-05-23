Barbastro convoca el concurso para elegir el cartel anunciador de las Fiestas de 2026

BARBASTRO (HUESCA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbastro ha convocado el concurso público para seleccionar el cartel anunciador de las Fiestas en honor de la Natividad de Nuestra Señora 2026, que se celebrarán del 4 al 8 de septiembre. La convocatoria, abierta a artistas plásticos y creadores de disciplinas como diseño gráfico, ilustración, fotografía o artes plásticas, establece un premio único de 700 euros para la obra ganadora.

El plazo de presentación de originales permanecerá abierto hasta el próximo 26 de junio y las propuestas deberán reflejar motivos relacionados con las fiestas patronales y los valores representativos de Barbastro, con total libertad técnica y estilística.

Las bases completas del certamen pueden consultarse tanto en la sede electrónica como en la página web municipal.

La concejal de Fiestas, Elena Olivera, ha animado a creadores y diseñadores a participar en una convocatoria que ha definido como "muy especial para la ciudad" y también para ella, al tratarse de su primer año al frente del área.

Olivera ha afirmado que "el cartel es la primera imagen de nuestras fiestas y marca el inicio de la ilusión colectiva que vivimos cada septiembre", por lo que ha señalado la importancia de encontrar una obra "que emocione, que transmita alegría y que refleje el orgullo de ser y sentir Barbastro".

EL REGRESO DE INTERPEÑAS A EL PORTILLO

La edil ha subrayado que el concurso supone una oportunidad para dar visibilidad al talento creativo y permitir que artistas de distintos lugares formen parte de una de las celebraciones más importantes del calendario barbastrense.

Por su parte, el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha resaltado el papel que desempeñan las fiestas patronales como uno de los principales puntos de encuentro para vecinos, peñas y visitantes.

"Las fiestas son uno de los momentos más esperados del año y un símbolo de ese ambiente abierto, acogedor y lleno de vida que caracteriza a Barbastro", ha apuntado.

Junto a la convocatoria del cartel anunciador, el Ayuntamiento también ha confirmado una de las principales novedades organizativas de las próximas fiestas: el regreso del recinto Interpeñas al aparcamiento de El Portillo.

La recuperación de este espacio ha sido posible después de que la Confederación Hidrográfica del Ebro haya autorizado nuevamente su instalación tras los cambios realizados en la distribución del recinto.

NUEVA DISTRIBUCIÓN DEL RECINTO FESTIVO

En 2025, la CHE no autorizó el uso de este enclave, situado junto al río Vero, por motivos relacionados con el riesgo de inundabilidad. Desde entonces, el Ayuntamiento ha trabajado junto a los diferentes agentes implicados para adaptar el proyecto y garantizar la seguridad del espacio.

Según Elena Olivera, los escenarios, camerinos, baños y barras se ubicarán únicamente en la zona considerada libre de riesgo de inundación por la Confederación. "Habrá que distribuir el recinto de manera distinta a como se hacía en anteriores ediciones, pero el objetivo se ha conseguido", ha afirmado la concejal, que también ha avanzado que el Ayuntamiento ya trabaja en la contratación de grupos y actuaciones para el programa festivo de septiembre.

Desde Interpeñas, su presidente Javier Trallero, ha calificado el anuncio como "una buenísima noticia", al permitir recuperar un espacio céntrico y conectado con las principales zonas festivas de la ciudad.

El alcalde Fernando Torres ha agradecido el trabajo conjunto realizado durante los últimos meses y ha destacado que la vuelta de Interpeñas a El Portillo responde a "un trabajo serio, coordinado y eficaz" que permitirá devolver el recinto festivo a un espacio que consideran "idóneo" para las celebraciones patronales.