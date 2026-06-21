Barbastro (Huesca) honra a su patrón, San Ramón del Monte, con una misa que abre el Año Jubilar

Misa en la Catedral de Barbastro. - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

La ciudad oscense de Barbastro honra a su patrón, San Ramón del Monte, con un amplio programa de actos culturales y festivos que ha tenido este domingo 21 de junio sus actos centrales.

Las Fiestas en honor al Obispo Santo son este mes de junio especialmente significativas por coincidir en este 2026 con el 900 aniversario del fallecimiento del patrón de la ciudad. La efeméride, que da razón de ser al Año Jubilar del Santo --desde este 21 de junio al 20 de junio de 2027--, articula un programa que combina actos religiosos, propuestas culturales, actividades deportivas y celebraciones populares para reivindicar el legado de San Ramón del Monte, en cuyo honor se ha oficiado este domingo la misa que abre el Año Jubilar.

El oficio, presidido por el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, ha contado con la participación de los Danzantes de San Ramón y los Gaiteros del Somontano, que han acompañado hasta la Catedral a las autoridades después de actuar ante ellas en la Plaza de la Constitución.

Entre los asistentes, se encontraba la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, junto a la corporación municipal, encabezada por el alcalde, Fernando Torres y, también, el delegado territorial del Gobierno de Aragón, José Luis Moret.

El concejo barbastrense ha estado representado en el oficio por el regidor Torrres, los tenientes alcaldes Blanca Galindo, Lorenzo Borruel, Pilar Abad y Silvia Ramírez, la concejal de Fiestas Elena Olivera, el concejal de Servicios, Javier Garcés, y los ediles de la oposición Daniel Gracia, María José Grande y Beatriz Celma.

Horas antes se ha celebrado la tradicional romería hasta la ermita de San Ramón, en la que, partiendo de la Casa del Amparo, se ha portado el nuevo relicario realizado con motivo del 900 aniversario.

Fernando Torres ha destacado que el 900 aniversario brinda "una ocasión excepcional para proyectar nuestro patrimonio histórico y cultural y para agradecer el trabajo de todas las entidades y personas que mantienen viva esta tradición. San Ramón importa por su rechazo a las injusticias y su capacidad para solucionar conflictos y querellas mediante la palabra, la razón y el derecho. Esa manera de ser suya nos ha hecho como somos", ha reivindicado.

Este año, además y por vez primera, se ha realizado una recreación histórica del Destierro del Santo que tuvo lugar, ante numeroso público, el sábado 20 de junio.

RECREACIÓN DE LA EXPULSIÓN DE SAN RAMÓN

La concejal de Fiestas, Elena Olivera, ha definido las Fiestas de San Ramón como "una conmemoración colectiva de nuestra historia, de nuestras raíces y de una figura que forma parte de la identidad de Barbastro desde hace siglos" que, ahora y con la recreación, se escenifica en vivo para acerca la historia del Obispo Santo a las nuevas generaciones.

La recreación teatralizada de la expulsión de San Ramón de la sede episcopal de Barbastro y el inicio de su Camino del Destierro recorrió este sábado distintas calles del centro histórico hasta llegar a la ermita de San Ramón y permitió revivir uno de los episodios más trascendentales de la vida del santo gracias a la participación de actores, asociaciones y voluntariado de la ciudad.

No fueron posibles, sin embargo, las tradicionales hogueras, dada la situación de Alerta Roja por incendio que vive estos días Barbastro debido a las elevadas temperaturas. Para mantener viva la tradición --diferentes hogueras encendidas por vecinos guiaron al Obispo Santo hace nueve siglos en su salida de la ciudad-- se realizó un encendido simbólico en la noche de este pasado sábado en la Ermita de San Ramón.

"Mediante luces, imaginación y buena voluntad lo llevamos a cabo. Hay que mantener la tradición", ha defendido Elena Olivera. Por la noche, la Junto a los actos conmemorativos, las Fiestas de San Ramón ofrecen una amplia programación festiva y cultural para todos los públicos.

Entre las citas más destacadas figuran el tradicional Concierto de San Ramón de la Banda de Música Ciudad de Barbastro que tuvo lugar ayer, las actuaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza, la representación teatral de El Rey León a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, la observación astronómica de la Noche de San Ramón y el estreno de El Cafetín de Valentín, de La Melinguera Teatro.

El fin de semana central de las fiestas culminó este sábado con una intensa velada de celebración popular en la plaza San Francisco, donde el grupo barbastrense Desde Arriba repasará los grandes himnos del rock español de los años ochenta y noventa antes de dar paso a una sesión festiva con DJ Serentil.

La programación se completa con festivales, encuentros corales, actividades infantiles, propuestas para la tercera edad y numerosas competiciones deportivas, consolidando unas fiestas abiertas, participativas y pensadas para toda la ciudadanía.