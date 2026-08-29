Barbastro (Huesca) premia a los mejores productos de su huerta en la XXVI Muestra de Frutas y Hortalizas

Barbastro premia a los mejores productos de su huerta en la XXVI Muestra de Frutas y Hortalizas - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

La Plaza del Mercado de Barbastro ha vuelto a convertirse este sábado en escaparate de la huerta local con la celebración de la XXVI Muestra de Frutas y Hortalizas, una cita que ha reunido a 17 expositores y que forma parte de los actos previos a las Fiestas en Honor de la Natividad de Nuestra Señora, que se celebrarán entre los próximos 4 y 8 de septiembre.

La Muestra ha distinguido un año más a los mejores ejemplares presentados a concurso. El premio a la pieza más espléndida ha sido para Gretel Monroy, por la calabaza de mayor tamaño y prestancia de este año.

El reconocimiento a la pieza más original ha correspondido a Abel Samitier, por su bodegón de hortalizas y el premio a la mejor pieza autóctona ha recaído en La Cresta de Gallo, pieza autóctona del Somontano aterciopelada y de fucsia intenso que cobra máximo esplendor en noviembre y se acostumbraba a utilizar antaño para honrar a los fallecidos.

Por último, Óscar Olivera ha recibido el premio al mejor Tomate Rosa de 2026 con su tomate igualado, que destaca por su uniformidad y maduración homogénea.

Durante toda la mañana, barbastrenses y visitantes han podido conocer en las 17 paradas instaladas en la Plaza del Mercado una muestra de la producción hortícola de esta temporada.

Entre los participantes han debutado este año el puesto de la Cebolla de Torres y el del Huerto Municipal, que ha mostrado algunas de las piezas producidas en el espacio hortícola habilitado en el Recinto Ferial.

La jornada ha coincidido, como en la edición de 2025, con la degustación de agosto de 'Sábados con Sabor'. Desde las 12.30 horas se han ofrecido gratuitamente en la Plaza del Mercado Tomate Rosa y Cebolla de Torres, acompañados con Sal de Naval y Aceite del Somontano, productos amparados por el sello 'La Despensa de Barbastro'.