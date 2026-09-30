Barbastro reactiva la tramitación del Área 71, que podrá acoger 73 viviendas unifamiliares

El sector contempla 39 viviendas unifamiliares aisladas y 34 en hilera, 32 de ellas protegidas. - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbastro ha reactivado este mes de septiembre la tramitación urbanística del Área 71, que podrá acoger 73 viviendas unifamiliares, mediante la aprobación de un Decreto que dispone la remisión al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) de la documentación necesaria para iniciar la evaluación ambiental estratégica del ámbito.

El sector, situado en la zona de Bellavista-San Ramón, podrá acoger, de acuerdo con el proyecto presentado, 39 viviendas unifamiliares aisladas y 34 viviendas unifamiliares en hilera, de las que 32 serán protegidas.

El desarrollo deberá completar todavía las distintas fases de tramitación urbanística, ambiental, urbanización y promoción antes de que puedan construirse las viviendas. La reactivación se produce con la tramitación simultánea de la Modificación Aislada número 58 del Plan General de Ordenación Urbana de Barbastro y del Plan Parcial del Sector 71, junto con sus respectivos documentos ambientales estratégicos.

La modificación afecta a la delimitación y al trazado del vial de 15 metros del Sector 71, 'Camino CHE', y al Sector 70, correspondiente a la Urbanización San Ramón. El inicio de la tramitación del Proyecto de Plan Parcial del Sector 71 data de hace más de dos décadas y la documentación que permite seguir avanzando ahora en la tramitación ha sido presentada este verano por los promotores.

La reactivación de los trámites vinculados a este ámbito se enmarca en el trabajo del Ayuntamiento para generar y poner suelo residencial a disposición de futuros desarrollos, actuación que se enmarca en un contexto nacional marcado por la dificultad de acceso a la vivienda y por una oferta que no está creciendo al mismo ritmo que la demanda.

La generación de suelo es, en este sentido, una de las actuaciones que están al alcance de las administraciones locales para favorecer que pueda desarrollarse nueva vivienda, aunque entre la ordenación urbanística de un ámbito y la construcción efectiva de las viviendas existe un proceso de tramitación, urbanización, proyecto y promoción que, según ha detallado el concejal de Urbanismo Lorenzo Borruel, "requiere tiempo, ya que son tramites complejos".

El edil ha recordado que más del 90% del suelo disponible en España es no urbanizable y que su conversión en terrenos aptos para construir vivienda obliga a completar procesos administrativos que pueden durar "entre cinco y ocho años".

En Barbastro, el trabajo realizado para poner a disposición suelo residencial incluye también el avance del ámbito de Campo Escolapios, que puede acoger ahora, y con el suministro de agua en cantidad y calidad ya garantizado por el Anillo Perimetral, cerca de 500 viviendas. Durante estos últimos meses se han concedido también licencias para la construcción de 127 viviendas, en tres promociones situadas en la calle Los Cubos, la avenida de La Merced y Beato Ceferino el Pelé.

El concejal de Urbanismo, Lorenzo Borruel, ha explicado que la actuación municipal debe entenderse como un proceso de generación de condiciones para que pueda aumentar la oferta de vivienda. "La reactivación de la tramitación del Área 71 supone seguir trabajando para que Barbastro disponga de más suelo residencial. El Ayuntamiento no construye directamente vivienda, pero sí tiene capacidad para ordenar el territorio, desbloquear la tramitación urbanística y generar las condiciones necesarias para que posteriormente puedan desarrollarse promociones, Y ese proceso no es inmediato: desde que se inicia la transformación de un ámbito hasta que las viviendas pueden estar construidas tienen que completarse diferentes trámites urbanísticos, ambientales, de urbanización y de promoción que, es cierto, son largos".

Borruel ha remarcado que el Área 71 se incorpora así a una estrategia más amplia de generación de suelo: "Estamos trabajando sobre distintos ámbitos y en distintas fases: hay promociones que ya tienen licencia, Campo Escolapios está listo para que se pueda construir y ahora damos un nuevo paso con el Área 71, que acoge una tipología de vivienda distinta como es la unifamiliar. No podemos confundir la puesta a disposición de suelo con la construcción inmediata de viviendas, pero sí que hay que reivindicar que estamos haciendo lo que está en nuestra mano para que, a medio plazo, Barbastro tenga más suelo preparado y más posibilidades de desarrollar vivienda".