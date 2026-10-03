Barbastro reconoce la vocación de servicio de su Policía Local en la festividad de los Ángeles Custodios - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 3 (EUROPA PRESS)

La localidad oscense de Barbastro ha celebrado este sábado la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Local, con una jornada de reconocimiento a los agentes y a la labor que desarrollan durante todo el año al servicio de la ciudad.

Tras la celebración de la Santa Misa en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, el acto institucional ha tenido lugar en el Aula Magna de la Uned, tal y como contemplaba el programa de la jornada.

La ceremonia se ha abierto con la interpretación del himno de Aragón y uno de los momentos centrales del acto ha sido la entrega de felicitaciones públicas a seis agentes de la Policía Local, agrupados en tres actuaciones especialmente destacadas por su valor, preparación y vocación de servicio.

Tras la entrega de las distinciones, el alcalde, Fernando Torres, ha subrayado la vocación de servicio de todos los agentes que integran un Cuerpo de Seguridad que cumple ya 105 años y que, con su trabajo, "garantiza para todos ese valor intangible que es la seguridad y que permite a pequeños, jóvenes, adultos y mayores pasear tranquilos, a los comerciantes levantar sin inquietud la persiana de sus negocios y a los visitantes disfrutar de una ciudad que protege y acoge".

DISTINCIONES

En el acto institucional se ha distinguido a seis agentes, siendo los dos primeros homenajeados Joaquín Giral Villacampa y Hugo Giral Santaliestra, reconocidos por su intervención ante un individuo violento que esgrimía armas blancas de grandes dimensiones. Ambos actuaron para desarmarlo y detenerlo, anteponiendo la seguridad de los ciudadanos a su propia integridad.

Al tiempo, Agustín Barba Arroyos y Jorge Cregenzán Torres han recibido también una felicitación por su actuación ante una parada cardiorrespiratoria sufrida por un cliente de un establecimiento hostelero. Los agentes utilizaron correctamente un desfibrilador externo semiautomático y colaboraron de forma eficaz con los servicios sanitarios, convirtiéndose en un eslabón fundamental de la cadena de supervivencia.

La tercera felicitación ha sido para Eugenio Campo Bareas y Jorge Sánchez Tabuenca, que, en dos actuaciones diferentes y encontrándose ambos fuera de servicio, intervinieron ante sendos robos en supermercados, identificando y dando el alto a los autores, lo que evitó que los hechos delictivos llegaran a consumarse.

FERNANDO TORRES: "LA SEGURIDAD TIENE DETRÁS NOMBRES Y APELLIDOS"

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha destacado también durante su intervención que la Policía Local constituye un cuerpo "moderno, capaz y con una profunda vocación de servicio" y ha recordado la importancia de la labor policial en acontecimientos de gran afluencia, como las recientes Fiestas Mayores, el Festival PolifoniK o el Festival Vino del Somontano, en los que la planificación, la prevención, la seguridad ciudadana y la regulación del tráfico resultan fundamentales.

El edil barbastrense ha incidido también en la evolución experimentada por el cuerpo durante el último año, durante el que han tomado posesión seis nuevos agentes y se produjo el ascenso a oficial de Antonio Lorente. Además, ha adelantado que el Ayuntamiento prevé sacar este año una nueva plaza de agente.

Fernando Torres ha destacado igualmente la formalización en junio del nuevo convenio entre el Ayuntamiento y la Secretaría de Estado de Seguridad para mantener la integración de la Policía Local en el Sistema VioGén, que refuerza la coordinación directa con la Guardia Civil para la protección y seguimiento de las víctimas de violencia de género.

El alcalde ha vinculado asimismo la evolución de la Policía Local con la reciente actualización de las ordenanzas municipales de Convivencia Ciudadana y de Movilidad y Seguridad Vial, concebidas para adaptar la normativa municipal a los nuevos retos de convivencia, sostenibilidad, accesibilidad y movilidad urbana.

NOVEDADES

Entre las próximas novedades, ha anunciado además la incorporación de un nuevo vehículo policial y el progresivo cambio de imagen de los vehículos de la Policía Local mediante el patrón de alta visibilidad Battenberg, destinado a mejorar su identificación y seguridad gracias a su configuración a modo de damero de colores de alta visibilidad. El patrón, que en el caso de vehículos policiales combina azul y amarillo fluorescente, es visible desde aproximadamente 500 metros.

Más allá de las intervenciones extraordinarias, el alcalde ha querido reivindicar el trabajo cotidiano de los agentes: "El agente que acude a una disputa vecinal, el que auxilia a un conductor en un momento de apuro, el que educa a los niños de nuestros colegios en seguridad vial o el que atiende con empatía y paciencia a un ciudadano desorientado son fundamentales. Este tipo de actuaciones son las que sustentan la imagen de policía cercana, dispuesta y protectora de la que disfruta el Cuerpo y que Barbastro necesita".

Fernando Torres ha tenido también palabras de agradecimiento para las familias de los agentes, a las que ha definido como "el pilar invisible" que sostiene buena parte de ese servicio, y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de seguir dotando al cuerpo de medios humanos, técnicos y formación.

DANIEL BEGUERÍA REIVINDICA EL TRABAJO "QUE MUCHAS VECES NO SE VE"

El subinspector jefe de la Policía Local de Barbastro, Daniel Beguería, ha centrado buena parte de su intervención en reconocer el compromiso de la plantilla y recordar que la labor policial comienza mucho antes de que se produzca una incidencia.

Beguería ha subrayado también que, incluso en los periodos en los que la plantilla ha contado con menos efectivos, "no se ha quedado sin cubrir ni un solo turno de ningún día del año", mientras que, cuando ha sido posible disponer de más agentes, se han doblado patrullas, reforzado fines de semana y desarrollado campañas especiales.

El subinspector ha reivindicado, igualmente, el a menudo invisible trabajo de coordinación, prevención y planificación, que garantiza la seguridad de los muchos eventos que Barbastro acoge cada año. La Policía Local, considera Beguería, es "una pieza imprescindible para que la ciudad funcione, un pilar fundamental del Ayuntamiento".

Beguería ha agradecido también el apoyo de las familias de los agentes, del Ayuntamiento y de quienes han formado parte del cuerpo anteriormente, con un recuerdo especial para los agentes jubilados y para aquellos que ya han fallecido. El acto institucional ha concluido con la interpretación del himno de España.