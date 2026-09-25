La Basílica del Pilar de Zaragoza brilla con una iluminación artística y eficiente

Inauguración de la nueva iluminación de la Basílica del Pilar de Zaragoza - ENDESA

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una nueva luz realza la belleza y el valor histórico-artístico de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. El Altar Mayor y la Santa Capilla, espacios centrales de la espiritualidad del templo y de la vida religiosa y cultural de la ciudad, estrenan una nueva iluminación artística desarrollada por Fundación Endesa en colaboración con el Cabildo Metropolitano, que permite realzar sus elementos arquitectónicos y artísticos y, al mismo tiempo, mejorar su eficiencia energética.

Una ceremonia musicada e iniciada en total oscuridad ha servido para desvelar la nueva composición lumínica, revelándose poco a poco las proyecciones sobre cada una de las figuras y conjuntos, en un armonioso juego de luz y espiritualidad.

Este encendido se ha realizado acompañado por los cánticos de los Infanticos del Pilar, con la participación del organista titular del Pilar, Juan San Martín, bajo la dirección del Maestro de Música de las Catedrales, José María Berdejo. La jaculatoria 'Bendita y alabada' interpretada por todos los asistentes ha cerrado el acto.

Esta inauguración ha contado con la asistencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el arzobispo de Zaragoza, Carlos Manuel Escribano; el consejero delegado de Endesa, Gianni Armani; y el presidente de Endesa y Fundación Endesa, Juan Sánchez-Calero.

UNA NUEVA LUZ PARA DOS ESPACIOS EMBLEMÁTICOS DEL PILAR

La actuación se ha desarrollado en dos áreas diferenciadas de la basílica: el Altar Mayor y la Santa Capilla. En ambos espacios se ha apostado por sustituir los sistemas de iluminación existentes por tecnología LED, con ópticas y potencias adaptadas a las características de cada elemento y respetando las limitaciones de nivel de iluminación establecidas para garantizar la adecuada conservación de los elementos históricos y artísticos.

En conjunto, las dos actuaciones incorporan 126 luminarias LED y reducen la potencia instalada de 14,90 kilovatios (kW) a 4,606 kW, lo que supone una disminución del 69,1%. Asimismo, se estima un ahorro energético total de 22.540,94 kWh al año y se evitará la emisión de aproximadamente 5,64 toneladas de CO2 anuales.

ALTAR MAYOR

En el Altar Mayor se han instalado 60 nuevas luminarias LED que sustituyen a los antiguos proyectores, lo que permite una iluminación más precisa del espacio litúrgico y elimina los deslumbramientos asociados a algunos de los puntos de luz situados a baja altura.

La instalación es regulable punto a punto y cuenta con un nuevo cuadro de control ubicado en la sacristía mayor. Desde él se pueden gestionar diferentes escenas lumínicas preprogramadas, adaptadas a las necesidades funcionales y litúrgicas del templo.

Además, la posibilidad de iluminar el altar por zonas permitirá realizar explicaciones de carácter museístico durante las visitas guiadas, destacando de forma independiente los distintos elementos artísticos y arquitectónicos que lo componen.

Los equipos LED instalados en el Altar Mayor cuentan con una potencia total de 2,736 kW, frente a los 9,60 kW de la instalación anterior, lo que supone una reducción del 71,5 % de la potencia instalada y un ahorro energético estimado de 10.021,44 kWh al año.

Esta mejora permitirá evitar la emisión de aproximadamente 2,51 toneladas de CO2 anuales.

SANTA CAPILLA

Por su parte, en la Santa Capilla, la actuación ha permitido renovar la iluminación de la imagen de la Virgen, la cornisa y el conjunto escultórico de Santiago y los Convertidos. La nueva instalación sustituye los tubos fluorescentes y las lámparas halógenas por tiras y proyectores LED, que ofrecen una iluminación más uniforme y respetuosa con el entorno patrimonial y ensalzar la imagen de la Virgen.

También se han incorporado proyectores de menor tamaño para mejorar la integración visual de la escena escultórica de Santiago y los Convertidos, así como puntos de luz de acento destinados a destacar ángeles y otros elementos arquitectónicos y escultóricos.

Con este proyecto, la Santa Capilla dispone ahora de 66 luminarias LED, con una potencia total instalada de 1,87 kW frente a los 5,30 kW de la instalación anterior. Esto supone una reducción del 64,7% de la potencia instalada y un ahorro energético estimado de 12.519,50 kWh al año, además de evitar la emisión de aproximadamente 3,13 toneladas de CO2 anuales.

OTROS MONUMENTOS

La nueva iluminación de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar se suma a la trayectoria de Fundación Endesa en Aragón, donde ha desarrollado ya más de 50 proyectos de iluminación artística para contribuir a la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la región.

Una labor que se extiende por las tres provincias aragonesas y que ha permitido llevar la luz a algunos de sus enclaves patrimoniales más representativos, como el Castillo de Valderrobres, la Estación Internacional de Canfranc, la Catedral de Teruel o el conjunto fortificado islámico de Calatayud.

El proyecto del Pilar forma parte de una labor que Fundación Endesa desarrolla desde hace más de 25 años en toda España y que suma ya más de 700 proyectos de iluminación del patrimonio histórico-artístico.

Entre sus intervenciones más emblemáticas se encuentran la Sagrada Familia de Barcelona, donde recientemente ha culminado la iluminación artística de la cruz de la torre de Jesucristo, así como otros espacios de especial relevancia como la Abadía de Montserrat, el Palau de la Música Catalana, el Real Alcázar de Sevilla, la Catedral de Burgos o la Mezquita-Catedral de Córdoba.

A través de estos proyectos, Fundación Endesa contribuye a una transición energética justa y sostenible mediante la aplicación de la innovación tecnológica y la eficiencia energética a espacios históricos sin alterar su valor artístico y cultural.

La luz se convierte así en una herramienta para redescubrir estos monumentos, acercarlos a la sociedad y garantizar que puedan seguir siendo disfrutados por las generaciones presentes y futuras de una forma más sostenible.