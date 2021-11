Beamonte dice que el cuatripartito "va a dejar arruinado Aragón" y ofrece la "alternativa real" del PP

ZARAGOZA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha afirmado este jueves que el cuatripartito del Gobierno autonómico --PSOE, PAR, Podemos y CHA-- "va a dejar arruinado Aragón", a lo que ha opuesto la "alternativa real" de su partido. Ha intervenido en la segunda jornada del Debate de Política General, que celebran desde este miércoles las Cortes autonómicas.

Ha proclamado que el Gobierno de Lambán va a dejar la Comunidad "sin margen de maniobra" porque la deuda "se va a disparar", no paga a los proveedores a tiempo, solo ha ejecutado 49 de los 463 millones para inversiones y las ayudas a la hostelería están "sin pagar", a lo que se suma "el fiasco de las ayudas al alquiler".

Para Beamonte, Lambán está "en un torreón que no le deja ver la realidad" y "no baja al Aragón real" e intenta "acallar a la oposición", advirtiéndole de que "no va a comprar esa voluntad de silencio", y ha añadido que "tan legítimo es gobernar como ejercer el control de la acción de gobierno".

En su intervención, Beamonte ha afirmado que pymes, empresas y autónomos "no han salido de la crisis", mientras Lambán "dice que todo va bien", apuntando que hay 63.791 aragoneses en paro, 5.000 en ERTE, "miles de autónomos sufriendo y poniendo su patrimonio por delante para poder seguir trabajando" y más de 6.000 empresas han cerrado, a lo que se suman 25.000 familias pendientes de la crisis de la automoción, con el consiguiente "goteo de ERTE" en las empresas auxiliares.

Beamonte ha alertado de que el crecimiento de la economía aragonesa "va a menguar notablemente" este año, también el próximo, por debajo de la media española. A la vez, hay sectores que no encuentran mano de obra, como la construcción o la hostelería, "un problema que atenaza la recuperación económica".

POBREZA

En cuanto a la pobreza, ha indicado que 12.000 aragoneses "hacen fila para recibir alimentos", 6.000 en el último año, y en octubre se han contabilizado 39.961 solicitudes para percibir el Ingreso Mínimo Vital, de las que se han denegado 23.407 a ciudadanos que "lo están pasando muy mal".

También ha aludido al aumento del coste de la luz, "un bien de primera necesidad", a lo que se suma la del gas, coincidiendo con el invierno. Es más caro el carburante, así como la cesta de la compra, de forma que "cuando ingresas lo mismo y pagas cada día más por todo, la economía familiar se tensiona, se resiente y eso está pasando ya en esta tierra".

"Por cierto, usted ayer no se acordó ni de autónomos, ni de pymes, no de los trabajadores de Protección Civil, ni de los servicios de emergencia, ni de los maestros. A los más vulnerables dedicó poco más de 45 segundos. No se acordó del Pacto del Agua", ha espetado Beamonte a Lambán, quien "se ha olvidado del Aragón real", transmitiendo "un triunfalismo que muchos aragoneses no siente", lo que "produce frustración" al generarse expectativas "que luego no se concretan".

El presidente del PP Aragón ha espetado a Lambán: "Usted y su Gobierno están cada día más lejos de los aragoneses", criticando sus "palabras huecas" ya que la política de Lambán para revertir la inseguridad e incertidumbre es "cero".

Beamonte ha subrayado que la inflación supera el 5 por ciento, lo que supone "un riesgo real y absoluto para el conjunto de las familias aragonesas" y "amenaza con frenar, en seco, cualquier tipo de recuperación real", mientras su Gobierno no hace "nada".

"Ustedes, los del escudo social, están consiguiendo con su incapacidad que haya más españoles, más aragoneses en situación de vulnerabilidad. La falta de capacidad de su Gobierno tiene una consecuencia directa: el empobrecimiento de nuestras familias".

Luis María Beamonte ha recordado que 4.000 aragoneses han fallecido por la COVID-19 y ha reconocido el papel de los trabajadores esenciales, en especial los profesionales sanitarios, afirmando que el Gobierno de Lambán "no ha aprendido nada". Ha propuesto crear una unidad de referencia para pacientes de COVID persistente.

"Por cierto, con ese alarde de aragonesismo no entendemos cómo no ha exigido, como están haciendo otras autonomías, el mantenimiento del fondo extraordinario para gastos Covid".

ESTRATEGIA

Beamonte ha aludido a la propuesta de Javier Lambán de confeccionar una nueva edición de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica, manifestando que "el compromiso del PP con los aragoneses es absoluto" y por eso este partido no se va a prestar a "perder el tiempo", asegurando que "quien lo está pasando mal no se merece que sus gobernantes pierdan el tiempo".

"Los meses más duros de la Covid les permitieron tapar las lagunas de gestión de su cuatripartito, ese conglomerado de partidos que lo único que suman para los aragoneses son altos cargos y sueldos --10 millones de euros--.

A su juicio, "el fracaso de la izquierda" consiste en que "quieren ser los primeros, los visionarios, pero son incapaces de acometer transformaciones que permitan a los ciudadanos adaptarse a ellas, ser partícipes y avanzar en oportunidades" y "su incapacidad hace que los ciudadanos sientan que ese futuro que prometen no llega nunca".

Beamonte ha aludido, asimismo, a la crisis del sector agropecuario, en parte por el aumento de los costes de producción y la nueva PAC, lo que "puede ser la tormenta perfecta para la desaparición de muchas explotaciones". Ha criticado que una parte del Gobierno de Aragón haya defendido el lobo.

Además, Aragón es la segunda comunidad que más grava a las clases medias y con menos competitividad fiscal, la tercera que más grava en Sucesiones y una región en la que tienen que pagar IRPF "los que menos ganan", todo lo cual "nos daña, nos lastra".

"La rebaja fiscal tiene un efecto inmediato: alivia las economías de familias y empresas, y su efecto rebote se ve después en la recaudación. Para los aragoneses el atraco fiscal es un suma y sigue. Suma su Gobierno; sigue el de Pedro Sánchez".

Lambán -ha dicho Beamonte-- cree que Aragón es "una isla en medio del océano" y donde "no existen afecciones" por la política económica del Gobierno de España. Le ha advertido de que "todo esto tiene consecuencias a corto y medio plazo y las vamos a ver de inmediato".

También ha criticado "el catastrazo", la subida del impuesto sobre el patrimonio y también de las cuotas de los autónomos, además del posible cobro por circular por autovías y la subida de las cotizaciones sociales. "Ahora no llegarán recortes: llegarán ajustes, cuando la realidad es que llega ruina".

Además, "han sangrado a ayuntamientos y diputaciones para beneficio propio". Ha urgido a Lambán a pagar ya las ayudas a la hostelería y ha alertado contra las "falsas expectativas creadas" ante los Fondos Europeos para la Recuperación, ya que en 2020 se anunciaron 1.000 millones, "una lluvia de millones", y este año 668 en tres años. Le ha preguntado cuántos proyectos empresariales ha enviado al Gobierno de España, ya que avanzó que serían 320 pero el Ejecutivo central seleccionará tres. "¿Por qué esta opacidad?", se ha preguntado.

Luis María Beamonte ha aseverado que "el PSOE está poniendo en peligro la necesaria transformación real de la economía de Aragón y de España; está frenando el futuro de nuestro país por incapacidad y sólo ha hecho anuncios, demagogia y daño", añadiendo que "esta izquierda rancia que representa ha dado un paso más en esa máxima de 'el dinero público no es de nadie' y lo ha sustituido por el dinero de Europa es mío".

"La realidad es que Pedro Sánchez ha dejado claro que el dinero de Europa es de Sánchez. Y lo repartirá cuando le convenga, como le convenga y priorizando sus intereses partidistas, no los intereses de los aragoneses y de los españoles".

También ha aseverado que "los aragoneses no reclaman subsidios, ni bonos, sino un futuro de empleo, crecimiento y desarrollo personal y social, que nos permita avanzar de forma individual y colectiva".