Beltrán asegura que "no hay una correlación entre nacionalidades, religiones, ni color de piel" con agresiones machistas

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha asegurado que "no hay una correlación entre nacionalidades, religiones ni color de piel" con agresiones en materia de violencia de género, que algunas de ellas finalizan en asesinatos, subrayando que "ocurren de manera transversal".

De este modo ha respondido Fernando Beltrán a las declaraciones del vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, publicadas en un mensaje en la red social 'X' en las que muestra su "condena más absoluta al brutal acuchillamiento sufrido por una vecina de Zaragoza este jueves a manos de su expareja magrebí de 37 años".

En el mensaje, Nolasco añade que, como vicepresidente de Aragón, "voy a dar instrucciones inmediatas para que las unidades autonómicas de atención social y a la familia se interesen de inmediato por la situación personal y familiar de la víctima, una vecina de Zaragoza de origen cubano".

"Asimismo, vamos a recabar información sobre la situación administrativa y policial del agresor y solicitaremos para ello la colaboración y transparencia de la Delegación del Gobierno de España en Aragón, en aras a facilitarnos la información de la que al respecto disponga la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, encargada de la investigación. Todo ello en aras a garantizar la máxima protección a la víctima, la atención social a ella y a su familia, y a velar por la aplicación estricta de la ley contra el agresor, dada su evidente peligrosidad".

Fernando Beltrán ha insistido en que "no hay una correlación entre nacionalidades, ni religiones profesadas, ni color de la piel" con las agresiones machistas, "no hay más que pensar en la mujer que falleció por disparos de arma en la acera de una calle en la calzada de la ciudad de Zaragoza".

Ha manifestado preocupación por mensajes como el lanzando por Alejandro Nolasco y "también --nos preocupa-- pensar que la tipología de la violencia de género para personas como Alejandro Nolasco y Vox es simétrica, pues que debe haber tantas mujeres que matan a hombres como hombres que matan a mujeres, que es violencia en el ámbito del hogar y que no merece ni una protección especial ni es una tipología especial. Nada más lejos de la realidad".

FUERA DE PELIGRO

En este sentido, el delegado del Gobierno en Aragón ha confirmado que la víctima de la agresión referida, una mujer de 60 años, atacada en la madrugada del 21 de mayo en un piso de la calle Batalla de Lepanto, en el zaragozano barrio de Las Fuentes, presuntamente, por su expareja, un hombre de 37, se encuentra fuera de peligro, aunque continúa ingresada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

El hijo de la víctima, por su parte, ha recibido una sutura en la herida provocada por el arma blanca "y también está fuera de peligro", ha apostillado Beltrán.

Sobre el presunto agresor, Fernando Beltrán ha comentado que "tiene una veintena de antecedentes penales por violencia de género de otras parejas" y permanece detenido.