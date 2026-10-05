Beltrán considera las elecciones como una oportunidad para que los españoles decidan el modelo político del país

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, considera las elecciones como una oportunidad para que los ciudadanos decidan el rumbo del país y confía en el proceso electoral. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha recibido la convocatoria de elecciones generales anunciada este lunes, 5 de octubre, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una expresión de la "normalidad democrática" y una oportunidad para que los ciudadanos vuelvan a determinar las mayorías y el rumbo político del país. A su juicio, la cita con las urnas permitirá decidir entre distintos modelos de crecimiento económico y social.

Tras la presentación de la iniciativa 'Cambia el Filtro', de Fundación Mapfre, Beltrán ha defendido que la decisión de acudir nuevamente a las urnas responde a un momento político en el que resulta necesario "volver a renovar las mayorías del pueblo, las mayorías de la gente" y conocer los apoyos con los que cuentan los diferentes bloques y fuerzas políticas. "Yo creo que es una decisión absolutamente meditada", ha apuntado.

Más allá de la propia convocatoria, el delegado del Gobierno ha situado el futuro modelo social como uno de los elementos que, en su opinión, estarán sobre la mesa durante el proceso electoral. En concreto, ha contrapuesto un crecimiento económico acompañado de políticas dirigidas a las personas más vulnerables con otro escenario que, según ha advertido, estaría marcado por la especulación y el peso de los fondos de inversión.

"Nos va a dar la oportunidad a los españoles y a las españolas de volver a reposicionar el tipo de modelo de crecimiento social y económico que queremos para nuestra nación", ha manifestado Beltrán, quien ha planteado así las elecciones como un momento para que la ciudadanía decida qué orientación quiere para el país.

En este sentido, el representante del Gobierno central en Aragón ha reivindicado la continuidad de un modelo que mantenga "la vista puesta en las personas más vulnerables" y en quienes "más lo necesitan". Su planteamiento pasa por seguir "extendiendo y desplegando este paraguas social" que en su opinión, debe acompañar al crecimiento económico.

Frente a esta alternativa, Beltrán ha advertido de que existe otro modelo que está cobrando "mucha fuerza" y que relaciona con "la especulación, los fondos buitre y aprovecharse de los más débiles para fomentar esas mayorías económicas de los más poderosos". El delegado ha situado, de este modo, las políticas sociales y la protección de los colectivos vulnerables entre las cuestiones que considera relevantes ante la próxima cita electoral.

UNA CONVOCATORIA QUE DEVUELVE LA DECISIÓN A LAS URNAS

La valoración del delegado del Gobierno se ha mantenido dentro de una defensa del procedimiento electoral como mecanismo para resolver el actual escenario político. "De manera que, bueno, pues bienvenidas sean las elecciones", ha expresado, antes de insistir en que se trata de una forma de actuación propia de la democracia y de que ahora corresponde esperar al pronunciamiento de los ciudadanos.

Beltrán ha apelado así a la capacidad de las urnas para determinar el respaldo de cada una de las opciones políticas. "Bienvenido sea este modelo y esta forma democrática de actuar que tenemos entre los españoles", ha señalado, para concluir su valoración con una referencia directa al resultado que pueda producirse tras la jornada electoral: "A ver qué dicen las urnas el próximo mes".

Su palabras han llegado después de que se conociera la convocatoria de elecciones generales, en un momento en el que las distintas formaciones deberán comenzar a preparar sus estrategias y candidaturas para concurrir a la cita. En Aragón, como en el resto de España, el proceso implicará una importante labor administrativa y logística vinculada a la organización de la jornada electoral.

Precisamente sobre esta cuestión ha girado la segunda parte de la intervención de Beltrán, después de ser preguntado por la posibilidad de que él mismo pudiera tener un papel político diferente al actual y, en concreto, sobre una eventual candidatura por el PSOE al Congreso de los Diputados.

El delegado del Gobierno ha evitado entrar por ahora en ese escenario y ha dejado claro que su prioridad inmediata se encuentra en las responsabilidades derivadas de su actual puesto. "Yo hoy estoy pensando en la organización, en un tiempo récord, de un proceso electoral complejo", ha respondido al ser preguntado por su posible futuro político.

La explicación se apoya en las competencias que corresponden a la Delegación del Gobierno durante una convocatoria electoral. Según ha detallado, buena parte de la organización de las elecciones recae sobre este organismo, lo que le obliga a concentrarse en las tareas necesarias para garantizar el correcto desarrollo de la jornada.

DEL CENSO A LAS PAPELETAS Y LOS SERVICIOS DE LA JORNADA

Entre las responsabilidades que ha mencionado figuran desde cuestiones vinculadas a la documentación electoral hasta la planificación de los recursos necesarios durante el día de las votaciones. "Yo sigo siendo hoy el titular de la Delegación del Gobierno", ha remarcado, antes de enumerar algunas de las tareas que deberá afrontar en las próximas semanas.

La preparación, ha explicado, incluye aspectos como "la impresión de las papeletas" y la coordinación de los medios necesarios para que el proceso pueda desarrollarse con normalidad. Se trata, ha apuntado, de un conjunto de actuaciones que deberán ponerse en marcha en un periodo de tiempo limitado tras el anuncio de la convocatoria.

Asimismo, ha puesto como ejemplo una cuestión aparentemente menor pero necesaria para garantizar el funcionamiento de los centros electorales: disponer de "cerrajeros de guardia" durante la jornada. Con ello, Beltrán ha querido ilustrar la amplitud de las tareas que implica la organización material de unos comicios.

"De manera que tengo una amplísima lista de tareas", ha resumido el delegado del Gobierno, que ha preferido centrar su atención en esas obligaciones antes que valorar una eventual candidatura. La prioridad, por tanto, queda situada en la preparación de las elecciones y en que todos los elementos administrativos y logísticos estén dispuestos para la jornada electoral.

Beltrán ha aplazado así cualquier decisión o valoración sobre su futuro político a un momento posterior. "Ya tendré tiempo un poquito más adelante de pensar en otras cosas", ha concluido, sin confirmar ni descartar una posible candidatura al Congreso por la circunscripción de Zaragoza ni a la Alcaldía de Zaragoza.

Por ahora, su posición queda vinculada a la responsabilidad institucional que mantiene como delegado del Gobierno en Aragón y a la preparación de una convocatoria electoral que, según ha defendido, permitirá a los ciudadanos volver a pronunciarse sobre las mayorías políticas y sobre el modelo de país que quieren para los próximos años.