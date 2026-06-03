Beltrán cree que Nolasco hace "excepción la regla" con la edad de los menores migrantes y pide a Azcón que opine

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en rueda de prensa. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha asegurado que el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, "busca el subterfugio de la edad y está haciendo de la excepción la regla" con sus declaraciones sobre los menores migrantes no acompañados, al tiempo que ha pedido al jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, que opine sobre este asunto, puesto que "no puede mirar hacia otro lado" cada vez que sus socios protagonizan "un nuevo disparate".

Beltrán se ha expresado así en respuesta a las palabras de Alejandro Nolasco este miércoles, quien ha anunciado la activación de un protocolo de pruebas forenses de edad a los menores migrantes no acompañados que llegan a Aragón tras detectar "fraude" en, al menos, un caso.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Aragón ha asegurado que el vicepresidente "ha escenificado un episodio de distracción y fuegos de artificio de manual", agregando que Nolasco y Azcón "firmaron un acuerdo que sabían que no se podía cumplir y dijeron textualmente que desde el primer día de Gobierno se opondrán por todos los medios a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes mayores o menores de edad".

Sin embargo, "los menores han seguido llegando a Aragón con Nolasco de vicepresidente y el Gobierno de Aragón los ha acogido, como marca la ley y como no puede ser de otra manera", ha observado Fernando Beltrán.

Es por ello que, a su juicio, Alejandro Nolasco "ha buscado el subterfugio de la edad y está haciendo de la excepción la regla", para recalcar que el reparto de menores "sigue un protocolo riguroso con el papel garantista que ejerce la Fiscalía de Menores".

"Como ha ocurrido siempre, si ha habido algún caso que generara duda, se hacen las pruebas pertinentes", ha subrayado el delegado del Gobierno en Aragón, por ello, ha invitado a Nolasco a comparecer semanalmente para informar del número de menores migrantes no acompañados que resultan ser mayores.

"Le pido que nos informe puntualmente de los resultados de esas pruebas a todos los ciudadanos y también que nos diga dónde se están haciendo esas pruebas y qué coste tienen", ha reclamado Beltrán.

Además, ha exigido a Jorge Azcón que manifieste su opinión, porque el presidente de la comunidad autónoma "no puede mirar hacia otro lado cada vez que uno de sus socios protagoniza un nuevo disparate", ya que "el silencio del señor Azcón empieza a ser tan elocuente como los excesos verbales de su socio".