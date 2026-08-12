Beltrán: "Se está haciendo un esfuerzo extraordinario para garantizar la seguridad de aragoneses y visitantes"

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha participado en la reunión del CEOP. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha participado esta tarde en el CECOP celebrado con motivo del eclipse. En su intervención ha destacado que Aragón es la única comunidad autónoma dentro de la zona de observación del eclipse total de sol que, a la vez, está haciendo frente a un incendio activo de tal magnitud como está siendo el de Peñas de Riglos: "Es un esfuerzo extraordinario el que se está haciendo en estos momentos para garantizar la seguridad de todos los aragoneses y de quienes nos visitan".

Para esta jornada se ha coordinado un importante dispositivo del sistema de Protección Civil de la Comunidad y por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Tanto Guardia Civil como Policía Nacional están trabajando con todos los medios humanos y materiales disponibles para garantizar la seguridad y normal desarrollo de las distintas actividades organizadas en torno al eclipse. El delegado también ha señalado la labor de la DGT en el control y seguimiento del tráfico en las carreteras.

En este sentido, Beltrán ha explicado que, por el momento, la situación es de normalidad y tampoco se ha registrado ningún incidente ni en los puntos de observación oficiales marcados por el Gobierno de Aragón ni en ningún evento programado en ningún municipio. "Sí que es cierto que la Guardia civil ya ha tenido que intervenir para sacar de zonas prohibidas vehículos y tiendas de campaña. En todo eso se está actuando con contundencia para sacar a la gente, incluso se han interpuesto algunas denuncias a particulares".

Los esfuerzos de buena parte de los efectivos se están centrando en la movilidad. "La vigilancia de las carreteras, que no tengamos conductores con pocas precauciones que se paren en el arcén cuando vean que empieza el eclipse, que no tengamos ningún susto y, sobre todo, no transitar por aquellas zonas que no se debe y no se puede: las pistas forestales, los caminos, en zonas con vegetación medio alta*.Por ahí no se puede ni aparcar un coche ni transitar por ahí para evitar el riesgo de incendios forestales". Precisamente, por ese riesgo de incendios ha pedido el delegado "todas las precauciones del mundo" ya no solo por el tema de los vehículos a motor, sino por actividad humana.

Por último, Beltrán ha indicado que también se están muy pendiente de los aspectos sanitarios: los posibles golpes de calor por las altas temperaturas y la seguridad tanto de adultos como de niños en el correcto uso de las gafas de eclipse.