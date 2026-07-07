Benasque acoge una nueva edición de la Muestra Cine Invisible con cine inclusivo, coloquios y un taller participativo

La XIX edición se celebrará del 10 al 12 de julio con proyecciones, encuentros con cineastas y una actividad abierta a personas con y sin diversidad funcional - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

BENASQUE (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

La localidad ribagorzana de Benasque acogerá del 10 al 12 de julio la XIX edición de la Muestra Cine Invisible, una cita ya consolidada que volverá a apostar por el cine como herramienta de inclusión, sensibilización y reflexión social. Organizada por la Asociación Guayente, la programación combinará proyecciones cinematográficas, coloquios con sus responsables y un taller de cine inclusivo abierto a personas adultas con y sin diversidad funcional.

La muestra arrancará el viernes 10 de julio con un Taller de Cine Inclusivo impartido por Nanuk Audiovisual, concebido como un espacio de creación y participación en el que podrán tomar parte personas adultas independientemente de sus capacidades. La actividad requiere inscripción previa en la Biblioteca de Benasque.

Ese mismo día, a las 19.00 horas, se proyectará la película 'Cariñena, vino de mar', dirigida por Javier Calvo. Tras la sesión, el público podrá participar en un coloquio con el periodista Antón Castro, que permitirá conocer el proceso creativo y el contexto de esta ficción española estrenada en 2025.

ENCUENTROS CON LOS RESPONSABLES DE LAS PELÍCULAS

La programación continuará el sábado 11 de julio con la proyección de 'Sorda', dirigida por Eva Libertad y considerada una de las producciones españolas más destacadas del último año por su aproximación a cuestiones como la comunicación, la identidad y la inclusión.

La sesión, prevista también para las 19.00 horas, irá seguida de un encuentro con la directora y la productora de la película, que compartirán con los asistentes los detalles del proyecto y responderán a las preguntas del público.

La muestra concluirá el domingo 12 de julio con la proyección del documental '21.000 palabras (Un capezuto e dos collons)', a partir de las 19.00 horas. La jornada se completará con la exhibición de un cortometraje y un coloquio con el director, que pondrá el broche final a tres días dedicados al cine comprometido con la diversidad.

CULTURA ACCESIBLE Y PARTICIPACIÓN

Con esta decimonovena edición, la Muestra Cine Invisible mantiene su apuesta por acercar al público obras cinematográficas que abordan la inclusión desde diferentes perspectivas y por favorecer el diálogo entre espectadores y creadores a través de encuentros posteriores a las proyecciones.

Todas las actividades serán de acceso libre hasta completar el aforo, mientras que las inscripciones para el Taller de Cine Inclusivo podrán realizarse en la Biblioteca de Benasque.

La iniciativa está organizada por la Asociación Guayente y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Benasque, la Fundación la Caixa y la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER).