La Benemérita detiene a cuatro personas por cultivo de marihuana en varias localidades zaragozanas

Una de las plantaciones de marihuana. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por un supuesto delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal tras localizar varios cultivos de marihuana en inmuebles de diferentes localidades de la provincia de Zaragoza.

El pasado 16 de abril, a raíz de la interposición de una denuncia en dependencias oficiales, una patrulla de seguridad ciudadana se personó en el domicilio de uno de los supuestos autores, situado en la localidad de La Puebla de Alfindén, para proceder a su identificación, momento en el cual se percatan de un fuerte olor a lo que podría ser marihuana. Tras proceder al registro de la vivienda, localizaron en una de las habitaciones una plantación indoor con 118 plantas de 1 un metro aproximadamente, herramienta, así como diversos productos para su cultivo, procesado y posible distribución.

Las gestiones realizadas por parte de los agentes permitieron a estos tener conocimiento de dos ubicaciones más donde supuestamente podría haber otras plantaciones, por lo que se comisionó una nueva patrulla para poder verificar esta información. A su llegada, se encontraron una finca, sita en la localidad de Muel, en la cual observaron a 3 personas en su interior y lo que parecía ser una hoguera percibiendo un fuerte olor a quemado, sin que se les permitiera el acceso, para poder comprobar que estaban quemando.

Después de observar poco después que los tres sospechosos abandonaban el lugar en dos vehículos, los agentes procedieron a darles el alto para identificarles y realizar el registro de los mismos, localizando dos monederos con un total de 2.160 euros en billetes de diverso valor y enseres personales.

También se inspeccionaron una finca sita en Muel y una vivienda de Zaragoza capital, se intervinieron un total de 293 plantas de Cannabis Sativa (marihuana), aparatos de climatización, iluminación, riego y humidificación, básculas de precisión, 2 sulfatadoras y diverso material para su cultivo.

Por todo ello, se procedió a la detención de cuatro personas, dos varones y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 59 y 28 años, por un supuesto delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Tras quedar a disposición judicial el pasado sábado 18 de abril, se decretó el ingreso en el centro penitenciario de Zuera de uno de ellos.