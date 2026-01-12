Benito Tesier asume la presidencia de CEOE Aragón y reivindica el valor de la figura del empresario

Acto de relevo al frete de CEOE Aragón, que ha contado con la presencia del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, además de Natalia Chueca, Fernando Beltrán, Mar Vaquero, y Víctor Iglesias entre otros. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Benito Tesier ha asumido este lunes la presidencia de la Confederación Aragonesa de Organizaciones Empresariales --CEOE Aragón-- reivindicando la figura del empresario, "a veces y en los últimos tiempos, demonizada injustamente", y comprometiéndose a ser junto a su comité ejecutivo "la voz y el altavoz de nuestras empresas".

"Sin empresas no hay riqueza, no hay bienestar social, ni impuestos, no hay oportunidades para nuestros jóvenes y, por lo tanto, el deber y la obligación de todos los que conformamos la sociedad es ayudar e impulsar a estas empresas para ayudar e impulsar el futuro de nuestra tierra", ha asegurado.

El director general de Brembo Iberia y presidente de la Federación de Empresarios Metalúrgicos de Zaragoza y del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), entre otros cargos, ha confesado recibir esta nueva responsabilidad con "muchísima ilusión, un gran sentido de la responsabilidad y el orgullo de ser hijo de empresario".

En su discurso, Tesier ha resaltado que Aragón y el mundo viven un momento "decisivo, inmersos en un cambio acelerado: transformación tecnológica y energética, exigencias de sostenibilidad, tensiones geopolíticas y reinvención de las cadenas de suministro y de valor, en el que Aragón se está posicionando con fuerza para convertir los retos en oportunidades reales".

Ha hecho hincapié, además, en la importancia del diálogo social como "espacio para construir soluciones útiles" y de la unidad de acción empresarial en la que "CEOE Aragón debe ser una a común".

Como ejes para su presidencia, Tesier también se ha marcado como objetivos "la competitividad y la inversión, para lo que necesitamos menos burocracia, plazos razonables y estabilidad normativa", entre otras cosas, que Aragón siga siendo tierra industrial e impulse la innovación"; lograr una formación útil, práctica y adaptada a la realidad; avanzar en reputación y orgullo de pertenencia de los empresarios y las organizaciones empresariales.

Además, se ha referido a aspectos territoriales concretos como maximizar las ayudas al funcionamiento en Teruel o continuar reivindicando infraestructuras como la Travesía Central por el Pirineo y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

GARAMENDI: "SI A ARAGÓN LE VA BIEN, A ESPAÑA LE VA MEJOR"

Tesier releva al frente de CEOE Aragón a Miguel Marzo, al frente de la patronal empresarial desde febrero de 2022 y a quien le ha agradecido la labor desarrollada en ese periodo.

Se convierte así en el noveno presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón desde su fundación en 1982, tras Javier Ferrer Dufol (1982-1991), Javier Aísa (1991-1994), Miguel Ángel Hidalgo (1994-2001), Julián López Babier (2001-2005), Jesús Morte (2005-2013), Fernando Callizo (2013-2019), Ricardo Mur (2019-2022) y Miguel Marzo (2022-2026).

A su figura se ha referido el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que ha destacado "su amplia experiencia, solvencia acreditada y que esté dispuesto a trabajar por los demás representando a los empresarios de Aragón y quitándole una parte importante también del tiempo que dedique a su propia empresa".

Recibe Tesier, según ha valorado, "un legado de más de 40 años" con el que trabajará "de forma unida" con las organizaciones, los sectores y los territorios.

Para esa labor ha mostrado todo su apoyo el presidente de CEOE, Antonio Garamendi quien, tras agradecer a Marzo el "haber dirigido la nave de los empresarios en momentos también complicados, ha destacado la importancia que tiene Aragón en España:

"La empresa de Aragón, su economía, está demostrando los retos que está ganando y los que tiene por delante. Es un hecho las inversiones que se están produciendo y que no solo para esta tierra, sino para España también es un orgullo, porque si a Aragón le va bien, a España le va mejor".

A ese panorama de inversiones anunciadas en la Comunidad se ha referido también el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha resaltado el proyecto de AWS para construir u nuevo centro de datos en La Puebla de Híjar, "la inversión más importante en la historia de la provincia de Teruel", que eleva la cifra global de inversiones a 75.000 millones de euros, "una cifra inigualable, no solamente en España, sino en todo el sur de Europa", ha destacado.

Azcón ha subrayado el "momento económico excepcional" que vive la Comunidad a tenor de los datos del paro, de la afiliación a la Seguridad Social, el crecimiento y la atracción de población.

HOMENAJE A MIGUEL MARZO

Por su parte, Miguel Marzo ha recalcado el "gran honor" que para él ha supuesto presidir los últimos cuatro años CEOE Aragón, "que queda en buenas manos" con el "talento y energía" de Benito Tesier.

El presidente saliente ha aludido al valor del diálogo social, la estabilidad institucional y el apoyo a las empresas desde los "dos gobiernos autonómicos de distinto signo político" con los que ha coincidido su mandato, frente al "entorno hostil" para el tejido empresarial en las políticas nacionales.

Ha puesto, además, el foco en "la empresa como principal palanca de creación de riqueza" y en el "gran momento empresarial e inversor que está viviendo Aragón" y en la competitividad como "una política social en sí misma, la mejor que como empresarios podemos aportar a nuestra sociedad".

A la figura de Marzo se ha referido especialmente el presidente Azcón, que le ha trasladado un "agradecimiento en mayúsculas" por su "magnífica labor" al frente de la CEOE:

"Miguel Marzo, significa trabajo, defensa de Aragón y, sobre todo, diálogo social". Una felicitación que ha hecho extensible a todos los agentes sociales, "que permiten que Aragón sea una tierra que se caracterice por la paz social".