Berdún (Huesca) acoge este lunes un recital de órgano y trompeta dentro del Festival Camino de Santiago

BERDÚN (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

La XXXIV edición del Festival Internacional en el Camino de Santiago continúa este lunes su ronda de conciertos con el recital 'LUX' en la iglesia parroquial de Berdún (Huesca), a las 22.30 horas, con la organista Esther Ciudad y el trompetista Marcos García.

Esther Ciudad es zaragozana e inicia sus estudios en el conservatorio de la capital aragonesa, donde obtiene el título de piano, y a continuación prosigue con estudios de órgano y clavicémbalo, consiguiendo también las titulaciones superiores en estos dos instrumentos, al igual que en solfeo, teoría de la música y pedagogía musical.

Tiene un Diploma de Estudios Avanzados en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, un Máster en Musicología por la Universidad de La Rioja, prácticas externas en el Auditorio de Zaragoza y un postgrado de Interpretación en la Universidad de Gante (Bélgica).

Ha continuado sus estudios de doctorado en Valladolid y Burdeos, y ha complementado su trayectoria con el Curso de Liderazgo Público del Campus de la CEOE, impulsada por su interés en los asuntos públicos y los proyectos culturales.

Como intérprete solista y de cámara, Esther Ciudad ha participado en ciclos nacionales e internacionales, entre los que destaca una gira europea patrocinada por el Gobierno de Aragón por Brujas, Estocolmo, Milán, Roma, Estrasburgo, Viena y Colonia.

En 2015, participa en el Festival Internacional de México y, en 2018, realiza una nueva gira que la lleva a Milán, Andorra La Vella, Jávea (Alicante), Pamplona y Oporto, entre otras ciudades.

Como pedagoga, participa en diferentes cursos y ponencias, teniendo como uno de sus principales objetivos la conservación y difusión de la cultura.

Directora artística del Ciclo Internacional de órgano en Santa Engracia, es impulsora del proyecto pedagógico 'Catania' del Gobierno autonómico, directora de Proyectos Culturales de la Fundación Cultura Creativa, directora artística del Festival de Música Antigua Zaragoza Tres Culturas, profesora y coordinadora de los cursos de Historia de la Música de Ibercaja 'Patio de la Infanta' y profesora de órgano del Conservatorio Profesional de Música de Segovia.

En la actualidad, es directora del Foro Nacional de la Cultura y Asesora de Enseñanzas Artísticas del Gobierno de Aragón y representante en el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas del Ministerio de Educación.

MARCOS GARCÍA

Natural de Huelva, es actualmente trompeta solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid y titular del Teatro Real, profesor en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y en la Escuela Superior de Enseñanzas Musicales Progreso Musical Madrid.

Ha sido alumno en la academia de estudios orquestales Barenboim-Said con el profesor Rainer Auerbach, así como miembro de algunas de las orquestas jóvenes más importantes de Europa, como Gustav Mahler Jugendorchester, European Union Youth Orchestra, Verbier Festival Orchestra, Netherlands Youth Orchestra o Pacific Music Festival.

En el ámbito profesional, ha colaborado con orquestas como Staatkapelle Berlín, Deutsche Oper Berlín, Luxembourg Philharmonic, Berlín Opera Chamber Orchestra, Nortd Neutsche Philharmonie, Orquesta Nacional de España, Orquesta de Cadaqués, Gstaad Festival Orchestra, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla u Orquesta Sinfónica de Extremadura.

Ha actuado en escenarios como la Berlin Philharmonie y la Konzerthaus, Concertgebouw Amsterdam, Paris Philharmonie, KKL Lucerne, Elbphilharmonie Hamburgo, Musikverein Viena, Suntury Concert Hall Tokyo, la Scala de Milán o el Auditorio Nacional de España.