Bermúdez de Castro cree que "parece que este año no va a haber" presupuestos autonómicos, sin descartarlo

ZARAGOZA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que "como parece que va a suceder, este año no va a haber presupuestos" autonómicos, aunque no lo descarta.

En el transcurso de una interpelación con el diputado de Vox Fermín Civiac, sobre fiscalidad, el consejero ha afirmado: Para que haya una rebaja tributaria tiene que haber una ley específica o debe haber unos presupuestos de la comunidad autónoma".

Ha añadido que "una rebaja de fiscalidad diferenciada no la puede haber en una ley de ayuda a los pequeños municipios porque las reformas fiscales, o bien hacemos una ley concreta, o bien hacemos unos presupuestos de la comunidad, que, como parece que va a suceder, este año no va a haber, porque habría presupuestos de la comunidad del año 2025 y los aprobaríamos para el 10 de agosto. Ya nos fastidiamos un 10 de agosto los de Huesca, pues esperamos no fastidiarnos el segundo 10 de agosto".

La intención del Gobierno de Aragón es clara: "Queremos tener unos impuestos más justos y acordes con la Comunidad Autónoma, pero también acorde a las necesidades de gasto de la Comunidad", ha expuesto el consejero, observando que Aragón no tiene "grandes lugares, chiringuitos, para llevar a cabo ajustes de gasto público", tras lo que ha considerado que "hay que equilibrar la rebaja de impuestos".

"Estamos peor financiados que otras comunidades", ha advertido Bermúdez de Castro, haciendo notar que los servicios públicos "son mucho más caros" en la región. "No podemos rebajar el ITP al 4% para todas las viviendas" porque la Comunidad Autónoma dejaría de ingresar 100 millones de euros. Para rebajar Sucesiones "hay que decir de dónde quitamos 40 millones menos", ha agregado.

El titular de Hacienda ha rechazado las propuestas fiscales de Vox en el ámbito nacional: "Si no paga nadie impuestos, no podemos pagar servicios".

"Estamos a favor de bajar impuestos de manera gradual y siempre y cuando no se vean afectados los servicios, no podemos perder los servicios públicos", ha aclarado, opinando que la propuesta de Vox de rebajar los impuestos "era un canto al sol" porque no recogía de dónde recortar.

"Cuando uno gobierna tiene que ser responsable", ha continuado, señalando que Vox "sabe lo que es el gasto público", e insistiendo en que el PP quiere "recaudar lo menos posible pero hacerlo de una manera progresiva para que los servicios públicos no se vean deteriorados".

PROMESA ELECTORAL

El diputado de Vox Fermín Civiac ha señalado que "a Vox y a los votantes del PP les gusta que el Gobierno baje los impuestos", recordando que el Ejecutivo ha anunciado una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales por la compra de vivienda al 6 o 4%, "muy necesario para dinamizar la compra de viviendas", aunque "más importante es la rebaja del grupo II del impuesto de sucesiones ¿para cuándo?".

Civiac ha considerado que el impuesto de sucesiones "es inmoral porque es confiscatorio" y que "es un buen momento de abrir el melón", más cuando el Gobierno impulsa una ley para facilitar la transmisión de empresas familiares. "¿Qué intenciones tiene el Gobierno de bonificarlo?".

Respecto al Impuesto sobre la Renta (IRPF), ha comentado que el Ejecutivo anunció nuevas deducciones por actividades extraescolares, a las que se han podido acoger "muy pocas familias", recalcando que el PP llevaba en su último programa elecctoral una rebaja de este gravamen: "Habla claramente de rebajar la tarifa".

El parlamentario de Vox ha espetado al consejero que lo que le vincula es lo que el PP prometió a sus votantes y "ahora no puede venir diciendo 'no podemos bajar los presupuestos por culpa de Vox", recalcando: "No tenemos obligación de aprobarle nada, estamos en la oposición," y "el Gobierno está obligado a traer una ley de presupuestos". "Sí que van a bajar los impuestos, pero en la recta final de la legislatura", ha pronosticado.