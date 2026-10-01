Bermúdez de Castro pide "prudencia" ante las lluvias, aunque "la situación está tranquila" esta tarde

El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en la reunión del CECOPI.
El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en la reunión del CECOPI. - GOBIERNO DE ARAGÓN.
Europa Press Aragón
Publicado: jueves, 1 octubre 2026 18:51
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ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha pedido a la ciudadanía "prudencia" ante los avisos de lluvias intensas para las próximas horas, aunque "la situación está tranquila" en la Comunidad Autónoma.

Ha recomendado a la ciudadanía que no cruce torrenteras ni barrancos, que evite los desplazamientos entre las 20.00 y las 24.00 horas "en la medida de lo posible" y que no atraviesen puentes de autovías, aplicando "el principio de precaución".

Bermúdez de Castro ha presidido una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), recordando, en declaraciones a los medios de comunicación, que este miércoles se han activado los avisos naranjas en toda la provincia de Teruel y avisos amarillos en otras zonas, como el norte de la provincia de Huesca.

Lo que más preocupa a los servicios de Emergencias y Protección Civil es la situación en la cercana provincia de Castellón (Comunidad Valenciana), con avisos rojos desde las 18.00 horas de este jueves, lo que puede afectar a los municipios de la provincia de Teruel limítrofes con Castellón, que están en aviso naranja. "Estamos en prevención", ha avisado.

Hasta el momento el 112 y la Guardia Civil no han recibido ningún aviso de Aragón, aunque en Huesca ha avido una tormenta hace unas horas, en localidades como Montanuy, está lloviendo en torno a la capital de la provincia, pero "en este momento hay tranquilidad".

El Gobierno de Aragón ha dado aviso a las comarcas y ayuntamientos con más probabilidad de lluvias intensas para que los alcaldes y los efectivos de Protección Civil estén "en 'prevengan". También está en contacto con AEMET y con las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Júcar.

"Se pueden complicar un poco más las cosas" entre las 20.00 y las 24.00 horas, según AEMET, ha continuado el consejero de Interior, avisando de núcleos tormentosos y tormentas intensas en algunos puntos concretos, con especial preocupación por el Bajo Aragón, el entorno de la ciudad de Teruel y Bajo Aragón-Caspe.

Por otra parte, Bermúdez de Castro ha comentado que el servicio ferroviario que salía a las 17.15 horas de Zaragoza a Valencia, con autobús desde Teruel, está cortado entre Teruel y Valencia.

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