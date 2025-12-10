Bermúdez de Castro rechaza "la impostación" de Pilar Alegría, "la aprendiz más aventajada de Sánchez"

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha rechazado este miércoles "la impostación" de la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, en la reunión que ha mantenido con el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, sobre los presupuestos. A su juicio, Alegría es "la aprendiz más aventajada de Sánchez".

"La reunión de hoy ha sido la más impostada que he visto nunca", ha criticado Bermúdez de Castro, quien está "tristemente sorprendido" porque los socialistas "siguen su política de intentar engañar a todo el mundo todo el tiempo", añadiendo: "Todos conocemos la trayectoria del Gobierno de Pedro Sánchez y Pilar Alegría".

Para el consejero, los socialistas "no son de fiar", de forma que "no se dan en ningún caso las circunstancias para ir más allá en estas reuniones con el PSOE", que no les merece a los populares "ni confianza ni credibilidad".

Ha señalado que los socialistas han criticado la gestión del Gobierno de Azcón durante estos dos años de legislatura, en asuntos como la sanidad o la educación y ahora la ven "bien", también en aspectos como la política fiscal.

Bermúdez de Castro ha rechazado las propuestas de Alegría para el presupuesto, observando que se circunscriben a Zaragoza y su entorno, como mejorar el Hospital Royo Villanova o el Hospital Miguel Servet, y construir más vivienda pública, también sobre el tranvía.

"Yo creo que esto no es serio", se ha quejado el consejero, para quien los socialistas o Alegría tienen "pavor a unas elecciones" porque tendrán que "dar respuestas a todo lo sucedido estos años, perder su sitio en Madrid y tener que irse a la oposición: No hay mucho más". Por este motivo, "con el PSOE actual no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo", ha dicho Bermúdez de Castro, para quien la "mano tendida" de Alegría es "mano podrida".

"No creemos que el PSOE tenga que apoyar nada, puede aprobar el techo de gasto y luego alargar el tema; no son de fiar, son poco creíbles". También ha afirmado que Alegría "se ha convertido en una más del clan de Pedro Sánchez".

Sobre el caso Salazar, ha preguntado "qué le contó, de qué hablaron, si llegó a algún acuerdo", añadiendo: "Entiendo su decepción, pero todos nos merecemos una respuesta".