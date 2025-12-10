Bermúdez de Castro ve a Podemos "en las antípodas" del PP y cree "muy complejo" llegar a acuerdos con el PSOE

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro. - FABIÁN SIMÓN.

ZARAGOZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha visto a Podemos "en las antípodas" del PP, durante la reunión con el presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, sobre los presupuestos de 2026, y ha considerado "muy complejo" llegar a acuerdos con el PSOE.

Tras el encuentro con el diputado de Podemos, Andoni Corrales, el consejero ha destacado la "buena predisposición" del parlaemntario, que ha acudido a la reunión, lo que no han hecho CHA e IU. "Siempre es bueno sentarse a la mesa y compartir puntos de vista".

Sin embargo "la reunión ha terminado pronto" porque ni Podemos comparte "las grandes líneas" del PP ni los populares las de la formación morada.

De cara a la reunión de esta tarde con la ministra de Educación, portavoz del Gobierno de España y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, el consejero de Hacienda ha expresado su extrañeza por que Alegría "no cumpla sus obligaciones parlamentarias" y no acuda a la sesión del Congreso de control al Ejecutivo central.

Bermúdez de Castro espera que en la reunión de esta tarde en el Edificio Pignatelli explique "qué habló" con el ex asesor de La Moncloa Paco Salazar, apartado por las acusaciones de violencia machista. Ha señalado que están "todos expectantes" por saber si en la comida que mantuvieron hace unas semanas Alegría y Salazar "hablaron del tiempo o del acoso habitual de Salazar a todo su entorno".

Sobre la posibilidad de llegar a acuerdos con el PSOE esta tarde, Bermúdez de Castro ha recordado que la política fiscal de ambos partidos "no tiene nada que ver", aunque sí ha considerado posible que Alegría pueda "rebajar" algunas propuestas "por no ir a las elecciones".

También ha dicho que el presupuesto anterior lo aprobó el PP no solo con Vox, sino también con el PAR y Aragón-Teruel Existe, demostrando que es un Gobierno "de amplio espectro". "Es muy complejo llegar a ningún tipo de acuerdo" ahora, ha comentado.