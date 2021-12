Berta Zapater renuncia a la portavocía del PAR en la DPT, aunque seguirá como diputada y militante de este partido

ZARAGOZA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La actual portavoz del PAR en la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Berta Zapater, ha presentado en el Registro General de la institución, este lunes, 27 de diciembre, su renuncia a este cargo, aunque continuará como diputada de la DPT y militante de este partido.

En una nota de prensa, Zapater ha señalado que la única causa es "la discrepancia con la actual dirección del partido y el abandono de los principios fundacionales en su discurso y actuación política". Zapater se siente "incapaz de seguir representando a un partido irreconocible para muchos militantes y votantes".

"Igualmente anticipo que conservaré mi acta de diputada que debo a los compañeros del partido judicial de Alcañiz que me respaldaron en su momento y ante los cuales tengo un compromiso de representación en la institución", ha manifestado.

Ha subrayado "siempre" ha defendido "trabajar para" la política frente a los que "acuden a" la política por un cargo, por lo que ha comunicado que renuncia, igualmente, a la retribución de exclusividad y se reincorporará a su trabajo anterior.

Su "profundo rechazo" a la actual dirección del PAR no le llevará a darse de baja porque "la historia, el compromiso y las bases ideológicas, ahora abandonadas, están muy por encima de los personalismos y las deplorables maniobras realizadas por los que okupan la casa del aragonesismo".

NULA RENOVACIÓN

Entre las razones para su renuncia ha destacado "la nula renovación en el pasado congreso del que emanó una ilegítima ejecutiva, que ha iniciado una depuración de personas críticas con su gestión, liderada por su secretario general, anulando cualquier debate interno e integración de una mayoritaria corriente renovadora", añadiendo que "el acoso y hostigamiento solo incrementará la fractura existente y precipitará la desaparición de la formación".

Además, ha mencionado "la ausencia de rendición de cuentas en el citado conclave ni en fechas posteriores de los peores resultados que ha obtenido el partido y que obligaban a una profunda rectificación".

Zapater ha aludido al "abandono del proyecto político sustituido por una práctica clientelista de gestión de subvenciones, que conlleva una grave pérdida de identidad".

"INCOHERENCIA"

La diputada provincial ha alertado de "la incoherencia" de la actual dirección del PAR "en sus actuaciones contrarias al programa histórico del partido, como el reciente referido a la supresión del impuesto de sucesiones, que ataca directamente a la empresa familiar y a las personas en situación menos pudiente. La subordinación de la identidad del partido al mantenimiento de cargos institucionales en un cuatripartito de izquierdas".

Otra causa es "el bloqueo del desarrollo del autogobierno, principio fundacional del partido, que ha desaparecido del discurso del partido y está ausente en la agenda de gobierno", también "el incumplimiento del Estatuto de Autonomía que contempla dos nuevos bloques de transferencias a las comarcas".

Asimismo, "la paralización del proceso de vaciado de competencias que deben tener las diputaciones provinciales en favor de las comarcas como apuesta de modelo territorial del Partido Aragonés".

Por último, "el incumplimiento del acuerdo del órgano de la permanente del PAR para la sucesión en el diputado del Jiloca con la entrada de Carlos Sánchez, magnífico alcalde y mejor persona con amplio respaldo en su comarca".

"No abandono ni el grupo provincial ni causo baja en el partido, salvo que me abran de nuevo un expediente por opinar y me expulsen, desde la esperanza de que la formación más determinante de Aragón recobre el espacio político que ha abandonado y vuelva a los sólidos principios fundacionales y morales que siempre han guiado nuestra actuación política".