La Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza lanza el V Concurso de Marcapáginas dirigido a artistas

La Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza ha convocado el V Concurso ‘Diseña un marcapáginas para la biblioteca’ - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza ha convocado el V Concurso 'Diseña un marcapáginas para la biblioteca', que este año tiene como tema 'La biblioteca tiene un rostro. ¡Dibújalo!' y que se dirige a artistas profesionales o aficionados que deseen participar en el certamen.

Podrán participar en el concurso todas las personas que tengan el carné de socio o a de la Red de Bibliotecas Públicas de Aragón. Se establecen dos categorías: la primera, infantil, hasta los 14 años; y la segunda, para adultos, a partir de los 14 años.

El tema de este año está dedicado a las personas que hacen posible la biblioteca. El diseño deberá ser original e inédito (no debe haber sido publicado en ningún medio o soporte) y no deberá haber recibido previamente ningún premio o accésit en otro concurso o certamen, con anterioridad a la convocatoria de este concurso.

El tamaño del marcapáginas tiene que ser de 21 x 5,25 centímetros, en formato horizontal. Podrá ser en blanco y negro o color y de técnica libre. No se permitirá el uso de inteligencia artificial (IA) en la creación de los diseños.La inscripción en el concurso es gratuita.

Los participantes que trabajen de forma analógica (lápices, pinturas, collage) deberán dibujar sobre la plantilla física que se podrá recoger en la biblioteca o descargarse e imprimirse online desde la página web http://www.bibliotecaspublicas.es/bpz.

Esa plantilla incluye el espacio para el diseño y un área para rellenar datos personales: nombre y apellidos del autor, título, teléfono, correo electrónico y número de socio/a de la biblioteca.

Los participantes que trabajen de forma digital (con programas de diseño o de tratamiento de imagen) deberán trabajar sobre el documento de diseño descargable desde la página web de la biblioteca. Ese documento tiene el tamaño y resolución adecuados para la posterior producción impresa del marcapáginas (documento JPG a tamaño real a 300 ppp).

UN ÚNICO DISEÑO POR PARTICIPANTE

Cada participante sólo podrá presentar el diseño de un marcapáginas y se podrá entregar de forma presencial en la Biblioteca Pública de Zaragoza, sin doblar y con todos los datos de contacto cumplimentados.

También se podrá enviar por correo electrónico a la dirección: 'bpzaragoza@aragon.es', utilizando la plantilla de diseño online e incluyendo los datos de contacto: nombre y apellidos del autor o autora, título, teléfono, correo electrónico y número de socio o sociaa de la biblioteca.

Se podrán presentar obras hasta las 14.00 horas del viernes 18 de septiembre de 2026. El jurado estará formado por tres miembros de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón y por un experto en diseño e ilustración.

Ningún miembro del jurado podrá participar como concursante.El jurado, con carácter previo a la valoración de los trabajos, determinará los criterios en los que se basará su decisión, siendo fundamentalmente la originalidad, creatividad y la composición del trabajo presentado, la calidad del diseño y la adecuación al tema propuesto.

El premio podrá quedarse desierto si el jurado estima que la calidad de las obras no resulta la adecuada.Se establece un premio por cada categoría.

El diseño ganador de cada categoría se utilizará como la imagen de un marcapáginas de la Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza y su autor recibirá un vale de 100 euros de la librería Cálamo de Zaragoza.

Asimismo, de entre todos los trabajos presentados, el jurado hará una selección y podrá organizarse una exposición presencial o virtual.