Binéfar se convertirá en el epicentro del teatro de títeres con la XIII edición del Festival Imaginaria

Una veintena de compañías aragonesas, nacionales e internacionales llenarán las calles de Binéfar con espectáculos multidisciplinares en su decimotercera edición. - IMAGINARIA BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 15 (EUROPA PRESS)

La localidad oscense de Binéfar volverá a llenarse de creatividad, imaginación y artes escénicas con la celebración de la decimotercera edición del Festival Imaginaria, que tendrá lugar del 2 al 7 de junio y reunirá a una veintena de compañías aragonesas, nacionales e internacionales en una programación multidisciplinar.

Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Binéfar, el festival transformará durante seis días el municipio en un gran escenario al aire libre, con propuestas que abarcan desde el teatro de títeres tradicional hasta el circo, la danza, la magia, los pasacalles o las instalaciones artísticas. Las actividades se desarrollarán en más de una decena de espacios, con el centro urbano como eje principal.

El diputado de Turismo de la Diputación Provincial de Huesca y concejal binefarense, Sergio Serra, ha destacado que Imaginaria se ha consolidado como "una de las citas culturales más reconocibles y queridas de la provincia", subrayando el respaldo institucional a un evento que "apuesta por la cultura de calidad y convierte a Binéfar en un punto de encuentro y convivencia".

En la misma línea, la alcaldesa de Binéfar, Patricia Rivera, ha incidido en que el festival es "mucho más que una programación de espectáculos", definiéndolo como una seña de identidad del municipio y como reflejo de una política cultural que entiende el arte como herramienta de transformación social. Rivera ha invitado a vecinos y visitantes a participar en una cita que, según ha señalado, "aporta cultura, futuro y calidad de vida".

UN VIAJE AL ORIGEN DEL TEATRO DE TÍTERES

La edición de este año gira en torno al concepto del "hogar de los títeres", poniendo el foco en el teatrillo, el retablo y el oficio del titiritero. La directora artística del festival, Eva Paricio, ha explicado que esta propuesta busca reivindicar los títeres de guante como una de las formas más antiguas y vivas del teatro popular.

Paricio ha subrayado que, pese a su aparente sencillez, estos títeres han sido históricamente capaces de transmitir historias "valientes, irreverentes y emocionales", destacando su capacidad para provocar reflexión y conectar con el público desde lo esencial. En este sentido, ha defendido que "en lo pequeño cabe el mundo entero", apostando por recuperar lo artesanal y el contacto directo con el espectador.

PROGRAMACIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El festival volverá a apostar por una programación abierta y participativa, con propuestas dirigidas a todas las edades. Las calles, plazas, centros educativos y residencias de mayores acogerán espectáculos que buscan acercar el teatro de títeres a toda la población.

Entre las compañías participantes figuran nombres destacados del panorama aragonés como Titiriteros de Binéfar, PAI, Javier Aranda, Marta Cortel o Títeres sin cabeza, junto a formaciones procedentes de diferentes comunidades autónomas y países como Francia, Uruguay o Brasil.

El festival arrancará con una obra del Centro Ocupacional Nazaret de Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón, reforzando su compromiso social. Además, incluirá propuestas singulares como el espectáculo nocturno en la sierra de San Quílez, 'Noche de Star Mirando', o el concierto familiar del colectivo Suena Molón.

Entre los platos fuertes destaca el montaje 'Nada', de la compañía Ferrer&Weidmann, que combinará danza vertical, teatro de sombras y proyecciones sobre la fachada del Ayuntamiento. También sobresale la participación del titiritero aragonés Javier Aranda, con su espectáculo 'Saeta', o la innovadora propuesta 'Microausencias' de Marta Cortel, que se representará de forma simultánea en varios espacios.

CULTURA, IDENTIDAD Y PARTICIPACIÓN

La concejal de Cultura, Beatriz De Pano, ha destacado la trayectoria del festival y el valor de sus carteles, convertidos en auténticas piezas artísticas reconocibles por la presencia de la icónica rana de Imaginaria. En esta edición, el diseño corre a cargo del ilustrador zaragozano David Vela.

De Pano ha agradecido el trabajo de voluntarios, patrocinadores y entidades colaboradoras, así como el respaldo del público, al que ha animado a participar en una cita que cuenta con el apoyo de instituciones como el Gobierno de Aragón, el Ministerio de Cultura o la Comarca de La Litera.

Con esta nueva edición, Imaginaria refuerza su posición como uno de los festivales culturales más destacados del territorio, consolidando a Binéfar como un referente en el ámbito del teatro de títeres y las artes escénicas contemporáneas.