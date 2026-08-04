Binéfar estrenará el ciclo 'Ciudad Viva' con conciertos y una ruta para descubrir el arte urbano de la ciudad

‘Ciudad Viva’ Es Una Iniciativa Cultural Que Propone La Creación De Un Ecosistema Artístico Urbano Híbrido, Combinando El Arte Mural Del Artista Wert, Con Una Experiencia De Realidad Aumentada En Su Última Obra. - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Binéfar pondrá en marcha durante el mes de agosto el nuevo ciclo cultural 'Ciudad Viva: arte, tecnología y música', una propuesta impulsada por las concejalías de Cultura y Juventud que combinará conciertos gratuitos, una ruta de arte urbano y experiencias de realidad aumentada con el objetivo de acercar a la ciudadanía las intervenciones artísticas desarrolladas en la localidad durante los últimos años.

La programación incluirá dos actuaciones musicales al aire libre, previstas para los días 6 y 20 de agosto a las 22.00 horas, que se celebrarán junto a dos de los murales que forman parte del recorrido artístico diseñado por el consistorio.

La iniciativa pretende convertir las calles de Binéfar en un espacio cultural abierto en el que el arte urbano dialogue con la música y la tecnología, ofreciendo una experiencia inmersiva tanto a vecinos como a visitantes.

UNA RUTA ENTRE MURALES Y ESCULTURAS

El proyecto incorpora una ruta que permitirá recorrer las principales manifestaciones de arte urbano realizadas en distintos puntos de la ciudad desde 2019, entre ellas los murales creados por el artista Wert y varias esculturas distribuidas por el municipio.

Además del itinerario, los asistentes podrán descubrir mediante realidad aumentada la última obra del artista, ubicada en la calle Tamarite, así como otras cuatro intervenciones realizadas en los últimos años, ampliando la experiencia artística a través de recursos tecnológicos.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento busca integrar patrimonio, innovación y cultura en un mismo recorrido, transformando el espacio público en un escenario interactivo y accesible para todos los públicos.

DOS CONCIERTOS GRATUITOS

El ciclo arrancará el jueves 6 de agosto con el recital 'Mujeres que habitan en mí', de la cantante Lorena Margalló, que tendrá lugar frente al mural de la calle La Iglesia, una obra de Wert que recrea una antigua estampa de Binéfar con varios niños jugando en la calle.

La segunda cita llegará el jueves 20 de agosto con la actuación del grupo de groove jazz The Drumkeys, que actuará junto al mural de la calle Tamarite. Esta intervención artística, realizada recientemente por Wert, está inspirada en una imagen histórica de los gigantes y cabezudos de Binéfar y busca poner en valor la memoria colectiva y el patrimonio festivo local a través del lenguaje del arte urbano contemporáneo.

Desde el Ayuntamiento han destacado que 'Ciudad Viva' nace con la vocación de crear un ecosistema artístico que combine distintas disciplinas y favorezca nuevas formas de disfrutar del espacio público mediante la interacción entre arte, música y tecnología.

La iniciativa cuenta con financiación de la Diputación Provincial de Huesca a través del Plan Provincial de Concertación para actividades en materia de cultura, deporte y bibliotecas y pretende consolidarse como una nueva propuesta cultural estival para dinamizar la ciudad y difundir su patrimonio artístico contemporáneo.