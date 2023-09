Binéfar (Huesca) celebrará sus fiestas patronales del 13 al 17 de septiembre con un programa totalmente gratuito

BINÉFAR (HUESCA), 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas patronales de Binéfar (Huesca), que se celebrarán del 13 al 17 de septiembre, cambian este año de modelo y presentan un programa totalmente gratuito, incluidos los conciertos musicales en el Recinto Ferial, que se gestionarán a través de un Interpeñas mixto en el que se han integrado las peñas La Kraba, Latacín e Interchamizos.

El concejal de Festejos y Actos Populares, César Pardos, ha presentado este martes el programa festivo junto con los representantes de Interpeñas, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

César Pardos ha agradecido a las peñas su actitud colaboradora para la introducción de este nuevo modelo, que ha calificado como un Interpeñas mixto porque "las decisiones se han tomado entre todos", ha dicho.

El nuevo modelo, "consiste en que las tres peñas que se han sumado al mismo organizarán los conciertos musicales del Recinto Ferial con una subvención del Ayuntamiento de Binéfar".

Respecto a la desaparición de las carpas que ocupaban las peñas, el concejal de Festejos ha explicado que, "por parte del Ayuntamiento, y dada la dificultad de encontrar locales alternativos, se han habilitado las dos naves laterales del Recinto Ferial para que las peñas puedan desarrollar las actividades internas".

"Espero que este Interpeñas mixto, no conformado como tal todavía, podamos mejorarlo para el año que viene, por lo que quiero formar un equipo con todos los implicados para llevar a cabo las mejoras entre todos", ha concluido César Pardos.

Por su parte los representantes de las peñas han estado de acuerdo en que el paso dado es positivo y que dará buenos frutos. "Se ha establecido una buena colaboración y también es positivo que seamos las peñas y no una empresa privada las que gestione esta parte de las fiestas, para que no se pierda el vínculo que se ha creado en torno a las peñas", ha subrayado Adrián Mingote, de la peña Latacín.

Para Raúl Capdevila, de Interchamizos, "este año se ha logrado un cambio que ya llevábamos pensando hace mucho tiempo. Somos conscientes de que al ser el primer año habrá cosas que mejorar, pero creo que el programa que se presenta aglutina los distintos gustos. Se trata de un primer modelo para asentar en años venideros".

Borja Blanco, de La Kraba, ha indicado que "nuestra peña se ha centrado en favorecer la hermandad entre todos, por eso invitamos al pueblo a que se una para que las peñas puedan seguir creciendo".

En cuanto a la peña El Tozal, que este año por cuestiones organizativas internas no se ha podido sumar a este modelo, Javier Martínez ha dicho que "lo apoyamos, igualmente, y estamos satisfechos por el paso que se ha dado, que era necesario".

FESTEJOS

Los festejos comenzarán el 13 de septiembre, con los actos de la víspera que abren los tradicionales gigantes y cabezudos, a las 12.00 horas, que recorrerán las calles de la localidad hasta finalizar en la plaza de España para la guerra de confeti.

A las 19.00 horas se reanudará la programación con el desfile de carrozas, peñas y comparsas que partirá de la calle Lepanto, para finalizar en la casa consistorial donde se dará el pregón y se lanzará el chupinazo que da inicio a las fiestas patronales.

Por la noche, a las 23.30 horas, la orquesta Montgrins amenizará la velada en la plaza España, y a partir de las 24.00 horas habrá un concierto de Interpeñas con La Línea del Pop, Calvete y Feel the Beat.

El jueves 14 de septiembre, día del patrón, el Santo Cristo de los Milagros, la jornada comienza con parque infantil de hinchables en la avenida de Aragón.

A las 11.30 horas --se ha modificado la hora inicial por motivos de organización de la parroquia-- tendrá lugar la ofrenda floral al patrón y misa baturra --12.00 horas-- en la parroquial de San Pedro Apóstol, tras la cual se ofrecerá un 'paloteao' y baile de cintas a cargo de la Asociación Folclore de Binéfar.

La jornada continuará con el vermú musical a las 12.30 en la avenida del Pilar, acto que se repite todos los días festivos en el mismo escenario.

Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, parque infantil con hinchables en la avenida de Aragón, merienda popular --18.30 horas-- en plaza España, y a las 19.00 horas el Camino de San Trago con salida desde el Recinto Ferial, acto que protagonizan las peñas con un recorrido por los chamizos.

A las 21.00 horas, espectáculo para todos los públicos con Civi-Civiac en la avenida del Pilar y a las 23.30 horas, en la plaza España, concierto Tributo Amaral Resurrección. A partir de medianoche, en el Recinto Ferial, actuaciones de Nerve Agent, De Noche y David Mateo Dj.

El viernes 15 de septiembre, Jordi Quimera abrirá la programación con un espectáculo infantil de magia, a las 11.30 horas en la plaza de la Litera. En el mismo escenario, a las 17.00 horas, el grupo La Cremallera ofrecerá 'Juegos de Madera' para los niños.

A las 18.00 horas, Majas, Majos y corporación municipal visitarán la Residencia Comarcal de Mayores y a las 19.00 horas en la plaza España habrá concierto de tarde con la Orquesta Maravella, que volverá a actuar a las doce de la noche en el mismo escenario.

A las 21.00 horas, espectáculo infantil en la avenida del Pilar con Circo la Raspa, que presentará 'Prexina'. A las 23.00 horas, apertura de puertas en el Recinto Ferial para los conciertos de Talco y Au Dasti! A las 2.30 horas seguirá la música con Alex Curreya y Erik Romero Dj.

El sábado 16 de septiembre, a las 11.30 horas en plaza la Litera, actuación infantil con Cía. Pasabarret. A las 17.00 horas, se celebrará la Carrera Ciclista, que discurrirá por la avenida de Aragón, calle San Pedro y calle Zaragoza.

Mientras tanto, a las 17.30 horas, en plaza la Litera, taller de circo con 'Carpa invisible' del Señor Trifelli. A las 19.00 horas, en la plaza España, sesión de baile vespertina con Orquesta Metropol, que se repetirá a las doce de la noche.

A las 20.00 horas, carrera pedestre en avenida de Aragón. El Recinto Ferial abrirá puertas a las 23.00 horas para la actuación de Wam Up Dj, hasta las 00.30 horas, que está previsto el concierto de Seguridad Social. A partir de las 02.00 horas, Dj Maadraassoo, Sergio Originals Dj y Jorge Calvete Dj.

El domingo 17 de septiembre, la jornada comenzará con la actuación infantil, a las 11.30 horas en plaza la Litera, de Almozandia y su espectáculo de animación 'Los Tropezantes'.

Los niños tienen otra cita a las 17.30 horas en la avenida del Pilar con Get Back 'The Beatles for Kids', espectáculo musical familiar. A las 19.30 horas en la plaza España, Festival de Jotas 'Estampa baturra', que precederá al espectáculo pirotécnico, a las 21.00 horas en plaza España, con el que se dan por concluidos los festejos.

Como actos preliminares, cabe destacar la verbena Interchamizos el 9 de septiembre a las 21.00 horas en la calle Doctor Fleming y la Ronda Jotera el 12 de septiembre a las 21.00 horas con salida desde el Ayuntamiento.

Asimismo, además de los actos deportivos que organiza el Ayuntamiento de Binéfar, los clubes deportivos también organizan torneos, como el de pádel --que ya ha concluido--, el de billar 7, 8 y 14 de septiembre; y el 10 de septiembre XXX Torneo de Pesca y exhibición de deportes aéreos --novedad--, Torneo de Ajedrez y Campeonato de Baloncesto 3x3; y el 17 de septiembre partido de fútbol de liga entre el CD Binéfar y el CDJ Tamarite.