Foto de grupo de todos los participantes en la Liga Di, de fútbol 8 mixto inclusivo, organizada por la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF) en el campo de Los Olmos. - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS)

El campo municipal de fútbol Los Olmos de Binéfar (Huesca) ha sido este sábado la sede provincial de la Liga Di, de fútbol 8 mixto inclusivo, organizada por la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF) y que ha reunido a siete equipos, más el que ha aportado el Club de Fútbol Base Binéfar, con una escuadra creada para la ocasión con jugadores con discapacidad intelectual de La Litera y Cinca Medio.

El evento deportivo ha contado con la colaboración de la Concejalía de Deportes y el club anfitrión y en él se han reunido alrededor, entre jugadores y cuerpo técnico, a doscientos deportistas de los equipos API Kambalache, El Gancho Sermás, de Zaragoza, Mozarrifar Ilusions (San Juan de Mozarrifar), Alcañiz CF Diversidad, ATADES, Asociación Utrillo (Zaragoza), el Asadicc CD Caspe, más la citada escuadra local.

La de de este sábado ha servido para inaugurar las dos primeras jornadas de la cuarta edición de una liga con un marcado componente social. La competición consta de seis encuentros anuales que se celebran en varias localidades de la Comunidad autónoma y en esta ocasión se pensó en Binéfar como sede, siendo la primera vez que la Liga Di llegaba a la provincia.

Tanto la Concejalía de Deportes como el Club de Fútbol Binéfar enmarcan esta jornada en la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad que se celebra el próximo 3 de diciembre.

El año pasado el campo municipal de Los Olmos acogió una jornada de LaLiga Genuine, de ámbito nacional, con la presencia de los equipos del Real Zaragoza y el Atlétic Lleida, junto al equipo cadete de División de Honor del Club Fútbol Base Binéfar.

La cita ha reunido a familiares y vecinos junto a autoridades locales y comarcales, además del presidente de la (RFAF), Manuel Torralba, que ha destacado el hecho de que "por primera vez esta Liga Di llegue a la provincia de Huesca ya que nunca antes en las anteriores ediciones había podido acoger. Es un placer estar en Binéfar, que siempre se han mostrado dispuestos en poder participar. Vamos a ver si se consigue articular un equipo de la Liga Di en Binéfar y que tenga continuidad".

La Federación organiza esta liga desde hace cuatro ediciones como un acto de "responsabilidad social. Tenemos que devolver a la sociedad lo que el fútbol recibe de ella y esta liga es una magnífica forma. Además, va en la línea de otras competiciones de ámbito nacional como LaLiga Genuine a cuya inauguración acudimos el pasado viernes en Tarragona. Es un evento socialmente muy bien recibido y allá donde vamos es un día de fiesta enorme. Al final se trata de que los chavales se lo pasen bien y eso lo conseguimos jornada tras jornada".

El concejal de Deportes, Sergio Serra, agradecía a la Real Federación Aragonesa de Fútbol que haya contado con el municipio y al Club Fútbol Binéfar por su tarea organizativa del evento donde al margen del resultado "hay valores. Los equipos ganan o pierden partidos, pero lo que les hace fuertes y grandes son sus valores y aquí estamos viendo la inclusión".

El concejal de Deportes ha brindado la colaboración del Ayuntamiento para que Binéfar continúe acogiendo jornadas de la Liga Di.

Por su parte el presidente del Club Fútbol Binéfar, Jairo Murillo, ha explicado que se está trabajando para conseguir un equipo estable que pueda competir el año que viene en la Liga Di "para dar visibilidad a todos estos chavales con discapacidad para quienes jornadas como la de hoy son una auténtica alegría".

El acto ha contado con el patrocinio de la empresa cárnica FRIBIN que ha ofrecido un ágape a todos los jugadores al finalizar la competición.