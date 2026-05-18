El Bizi, con 10 millones de usos desde enero de 2025, pone a Zaragoza a la cabeza de España y de las primeras del mundo

La consejera municipal de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes; y el director de la División de Bike Sharing de Serveo, Roger Junqueras - DANI MARCOS

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La bicicleta pública de Zaragoza, Bizi, ha alcanzado los 10 millones de usos desde su implantación en enero de 2025, lo que sitúa a la capital aragonesa a la cabeza de España con una media de 9,8 usos y hasta 12 y 14 usos diarios, frente a la media de países europeos de entre 5 y 7 usos diarios por bicicleta.

Barcelona, que también está gestionada por la empresa Bike Sharing de Serveo, es la cuarta ciudad del mundo con 20 millones de viajes anuales y 8.000 bicis, lo que revela que Zaragoza, con 2.500 bicis y 276 estaciones, que es menos de la mitad, está haciendo más de la mitad de los viajes que la Ciudad Condal.

Además, Zaragoza es una de las primeras ciudades del mundo en utilizar este sistema de movilidad compartida en relación a sus habitantes, ya que París ha registrado 45 millones de viajes; Nueva York, 40 millones de viajes; y Ciudad de México, 21 millones. Son sistemas que triplican en bicis a Barcelona y revela lo significativo de los datos de Zaragoza.

La consejera municipal de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes; y el director de la División de Bike Sharing de Serveo, Roger Junqueras, han dado a conocer estos datos que han superado las expectativas tanto del consistorio como de la propia empresa.

"Zaragoza se ha colocado como primera ciudad de España y a nivel de ratios de uso una de las mejores ciudades del mundo en cuanto a uso de la bicicleta. Esto es absolutamente espectacular", ha subrayado Roger Junqueras, quien ha contado que se considera un éxito los 4 ó 5 usos día por bici y tras confiar en que Zaragoza llegaría a los 6 ó 7 "tranquilamente" llegar a los 14 no se lo imaginaba "en absoluto".

En rueda de prensa, Roger Junqueras ha explicado que las ciudades está en un momento donde la movilidad es cambiante y a juzgar por los datos los jóvenes y también las ciudades en España apuestan por la bicicleta. "Zaragoza se acaba de convertir, absolutamente, en su máximo exponente y por tanto va a ser la cabeza tractora en España que va a pegar este giro de tener una transición y un sistema de transporte ágil y transversal que cambie definitivamente la movilidad urbana".

CAMBIO DE MENTALIDAD

Junqueras ha atribuido este éxito de Zaragoza a que "se viene gestando desde hace tiempo" y los ciudadanos quieren moverse de una manera diferente porque ha cambiado su concepción de la propiedad privada respeto a las generaciones anteriores. "Están exigiendo poderse mover de una manera diferente al tiempo que las ciudades las estamos convirtiendo en algo difícil para el coche y lo estamos impulsando entre todos".

En este sentido, se saca al vehículo privado de las ciudades, se reduce el CO2, se busca una movilidad sostenible y muchísimo más amable y por tanto la bici es "absolutamente indispensable". Este cambio, los ciudadanos lo están exigiendo y en las urbes donde se implanta esta empresa "este uso cada vez se dispara".

"Lo de Zaragoza es impresionante y seguramente es porque es una ciudad muy amable, pero seguramente porque es una ciudad mentalmente más preparada para este cambio y los ciudadanos están exigiendo este tipo de movilidad". Tener un buen sistema, un buen producto en la calle y una movilidad eléctrica ha favorecido hacer este salto. "Zaragoza fue absolutamente valiente apostando por un cambio radical de sistema, por ir muchísimo más allá y esto ha llevado a que esta utilización sea masiva".

El ser llana, con calles pacificadas y una red de carril-bici conectada con estas calles 30 km/h ha supuesto que "Zaragoza estuviera perfectamente preparada para este salto y los resultados lo avalan absolutamente", ha abundado Junqueras.

REBALANCEO

Por su parte, la consejera de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha contado que el sistema se ha ido rebalanceando con Inteligencia Artificial y ya no se detectan tantas esperas como al principio cuando se han detectado estaciones sin bicis y más demandadas otras llenas y sin espacio para estacionar. El uso tan sostenido va a suponer implantar medidas sobre las que se trabaja con la empresa para poder ir dando soluciones a este tipo de aspectos.

Tatiana Gaudes ha recordado que la implantación de este sistema sobre el anterior se ha hecho de manera "muy ordenada" y ha permitido que los zaragozanos "prácticamente no percibiesen la pérdida de ese servicio bici porque solo estuvo dos meses, los de mayor frío y por lo tanto de menores usos" y ha permitido que se mantenga constante ese ritmo.

DATOS

Del desglose de datos se desprende que el día con mayor usos fue el 3 de octubre de 2025 con 44.568 usos, que supone que cada bicicleta realizó una media de 18 viajes, 48 kilómetros y estuvo en movimiento 3 horas y 55 minutos. Como referencia comparativa, el lunes 11 de mayo el sistema registró 35.342 usos.

Desde el inicio del servicio se han registrado más de 24 millones de kilómetros, lo que ha permitido evitar la emisión de más de 500.000 kilos de CO2 a la atmósfera. Sólo en estos primeros meses de 2026, el sistema ya suma más de 7,4 millones de kilómetros recorridos y más de 150.000 kilos de CO2 evitados. Todo ello, ratifica el impacto directo del sistema en la mejora de la calidad del aire y en la reducción del tráfico urbano.

En abril de 2025, la bicicleta pública representaba el 14% del total de vehículos de micromovilidad y un año después asciende al 38%, convirtiéndose en el modo de micromovilidad más utilizado. Además, los VMP --patinetes-- descienden 20 puntos porcentuales, pasando del 44% al 29%; y la bicicleta privada pasa del 41% al 32%.

PERFIL DE USUARIO

El Bizi cuenta con más de 130.000 altas, de las que más de 41.000 personas utilizan Bizi de manera recurrente. El mayor grupo de edad es el de 19 a 29 años, seguido por el colectivo de 30 a 44. En cuanto al género, la participación femenina asciende al 34,8%, una cifra que continúa creciendo conforme mejora la infraestructura ciclista y la percepción de seguridad en los desplazamientos.

A comienzos de 2026 se ha observado un cambio en el comportamiento de los usuarios respecto al tipo de abono elegido. Tras finalizar el período promocional con abonos a la mitad su precio, el abono anual tiene su tarifa estándar de 60 euros, mientras que el abono mensual mantiene un coste de 10 euros. Este ajuste ha provocado un ligero descenso del número de abonados anuales, comportamiento previsto tras el fin del periodo promocional, pero se ha visto compensado por el aumento de los abonos mensuales, que superan la media de 1.400 usuarios que se activan o renuevan al mes.

HORARIOS

Los horario de mayor demanda son la hora punta de 07.00 a 09.00 horas para desplazamientos al trabajo y estudios; el pico del mediodía, de 14.00 a 15.00 horas, que es el más intenso del día; y hay un uso sostenido en la tarde de 17.00 a 20.00 horas. Los fines de semana se detectan picos más tardíos entre las 17.00 y las 19.00 horas.

Tatiana Gaudes ha destacado que a pesar del aumento de usos la accidentalidad "se mantiene en niveles mínimos". Desde el inicio del servicio y hasta el mes de marzo se han comunicado 409 incidentes en más de 8,6 millones de usos, que equivale a una tasa del 0,005% sobre el número de desplazamientos realizados.

De ellos, 22 han derivado en expedientes de responsabilidad patrimonial, que se deben analizar por los servicios técnicos y jurídicos y se trataría de un 0,00025% sobre el total de desplazamientos.

El triángulo de mayor movilidad son los distritos Universidad, Centro y Delicias; el eje Actur, Arrabal y Casco Histórico es muy activo en ambos sentidos; entre Miralbueno, Oliver-Valdefierro y Delicias se detecta un foco de desplazamientos internos en el oeste; mientras que en Torrero, San José y Centro hay fuertes relaciones bidireccionales. Asimismo, en Las Fuentes, Centro, Casco Histórico y Arrabal los desplazamientos son muy equilibrados.