Blasco destaca que el "punto fuerte" de Aragón en Fitur es la gastronomía con cocineros estrella Michelin

ZARAGOZA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha destacado que el "punto fuerte" del stand de Aragón en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) es la gastronomía que con cocineros con estrella Michelin.

Así lo ha explicado antes los medios de comunicación Blasco este miércoles, 24 de enero, en Fitur que se celebra en Madrid y dónde ha podido saludar a Sus Majestades los Reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, quienes ha visitado el stand de Aragón.

Blasco ha indicado que la novedad es la gastronomía de todo Aragón para que destacara "como punto fuerte" de la Comunidad Autónoma en esta Feria Internacional de Turismo.

"Todos sabemos que España es una potencia mundial en turismo, pero Aragón, dentro del turismo del interior, también es una potencia", ha asegurado.

En este sentido, ha considerado que "quizá lo que nos faltaba era vender" la gastronomía de las tres provincias. "Son muchos los productos gastronómicos que se van a poder vender, ver y degustar en el stand de Aragón en Fitur, porque es un complemento al turismo", ha apostillado.

A su juicio, un visitante si no come bien no aconseja ese destino, pero si come bien, la visita continúa con la recomendación a un tercero.

"Eso es bueno para las tres capitales aragonesas, para todos los pueblos pequeños, porque en cualquier rincón de Aragón se comen productos de primera calidad", ha aseverado

Además, ha ensalzado que en Fitur se podrá ver como se cocinan los productos alimentarios aragoneses "por cocineros de prestigio, de elite, muchos de ellos con la estrella Michelin".