El BOA publica las órdenes que incrementan las retribuciones de abogados y procuradores del turno de oficio

La vicepresidenta y el director general de Justicia se han reunido con los colegios profesionales de las tres provincias - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha mantenido este viernes sendas reuniones con los colegios de abogados y de procuradores de la comunidad.

Los encuentros han coincidido con una jornada especialmente relevante para el sector, ya que el Boletín Oficial de Aragón ha publicado las órdenes que actualizan de manera significativa las retribuciones de los profesionales del turno de oficio y regulan el nuevo modelo de organización de las guardias.

Tras el periodo de información pública y la incorporación de las aportaciones recibidas, las nuevas órdenes establecen un incremento medio del 35% en las retribuciones de los abogados del turno de oficio, gracias a una dotación superior a los 7,1 millones de euros destinada a la justicia gratuita. Una nueva realidad que entra en vigor con carácter retroactivo, a partir del 1 de julio.

Los módulos retributivos se han actualizado con el objetivo de adecuarlos a las necesidades y circunstancias actuales. Esta revisión introduce ajustes en la configuración de algunos conceptos y contempla, en la mayoría de los casos, una mejora de las cuantías económicas.

En el caso de los procuradores, y atendiendo a las alegaciones formuladas por los tres colegios profesionales, el incremento de los baremos pasa del 7% inicialmente previsto al 18%.

Además, se incorporan dos nuevos módulos retributivos: uno destinado a compensar las actuaciones realizadas por designación judicial, con el fin de paliar parte de la carga derivada de estos procedimientos, y otro para actualizar las indemnizaciones por gastos de desplazamiento, adecuando las cuantías a las distancias recorridas.

En cuanto al sistema de guardias para abogados, la reforma supone una profunda actualización del modelo retributivo para hacerlo más equitativo y adaptado a la realidad del servicio. La principal novedad consiste en la implantación de una retribución diaria en todos los partidos judiciales de Aragón, con el fin de garantizar una compensación homogénea para todos los profesionales.

Hasta ahora, en los partidos judiciales que no eran capital de provincia la remuneración se calculaba sobre una guardia semanal. A esta cuantía fija se sumará un complemento variable vinculado al número de asistencias efectivamente realizadas durante cada jornada.

DIÁLOGO CONSTANTE

En las reuniones celebradas este viernes, en las que también han participado el director general de Justicia, José María Recio, y la jefa del Servicio de Administración General, Melitina Ruiz, se ha puesto de manifiesto el diálogo permanente que mantiene el Gobierno de Aragón con los colegios profesionales para seguir mejorando la prestación del servicio público de justicia.

"El hito que hemos alcanzado con la publicación de estas órdenes es el resultado del trabajo conjunto de muchas personas y del diálogo con el propósito de alcanzar el mejor acuerdo posible. Sus aportaciones han sido fundamentales para disponer de unas retribuciones adaptadas a la realidad actual y de un sistema de guardias que responde a las necesidades de los profesionales", ha destacado la vicepresidenta.

Asimismo, ha subrayado que estas nuevas órdenes "hacen justicia con quienes prestan este servicio esencial" y, al mismo tiempo, "garantizan su continuidad, refuerzan su calidad y ofrecen unas condiciones más adecuadas a los profesionales que lo hacen posible". "La justicia gratuita es uno de los pilares de nuestro Estado de derecho y, con estas medidas, hoy es un servicio mucho más sólido y preparado para afrontar el futuro", ha añadido.

RELEVO GENERACIONAL Durante el encuentro mantenido con los colegios de abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel, el Gobierno de Aragón y los representantes de la abogacía han coincidido en la necesidad de reforzar la colaboración institucional para afrontar algunos de los principales retos del sector.

Entre ellos, se ha situado como una prioridad favorecer el relevo generacional y garantizar que las nuevas promociones de graduados en Derecho puedan encontrar en el ejercicio de la abogacía una opción profesional atractiva, estable y con proyección de futuro.

Con este objetivo, ambas partes impulsarán actuaciones conjuntas para poner en valor la profesión, visibilizar las oportunidades que ofrece el ejercicio de la abogacía y reforzar el reconocimiento social de un servicio esencial para la garantía de los derechos de los ciudadanos.

Además, desarrollarán iniciativas destinadas a despertar vocaciones jurídicas, fomentar el interés por el Derecho desde las etapas formativas y acercar la realidad del ejercicio profesional a los estudiantes. El Ejecutivo autonómico también se ha comprometido a participar y respaldar actividades, jornadas y encuentros que contribuyan a fortalecer la profesión y a difundir su importancia para la sociedad.

Entre las primeras actuaciones acordadas figura la colaboración del Gobierno de Aragón en la organización de la segunda edición del congreso "Aragón, Justicia y Empresa", que se celebrará en Teruel los días 12 y 13 de noviembre y volverá a reunir a profesionales del ámbito jurídico, empresarial e institucional para analizar los principales retos de la Justicia y su relación con el tejido económico.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico apoyará iniciativas de divulgación jurídica como el ciclo "Cine y Derecho", que se desarrollará en Huesca, e impulsará la incorporación de una propuesta específica sobre el impacto de la tecnología en el ámbito jurídico dentro de la próxima edición de The Wave, con el objetivo de abrir nuevos espacios de reflexión sobre la transformación digital de la Justicia y las oportunidades que la innovación ofrece al ejercicio de la profesión.