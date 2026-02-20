La boda de Isabel de Segura y Pedro de Azagra inicia un fin de semana en el que Teruel revive la leyenda de los Amantes

Enlace entre Isabel de Segura y Pedro de Azagra, en la plaza de la Catedral de Teruel. - EUROPA PRESS

TERUEL 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Teruel regresa a la Edad Media durante este fin de semana con las Bodas de Isabel de Segura, una fiesta que celebra su 30 aniversario y estrena este 2026 la consideración de Interés Turístico Internacional. Así, la ciudad regresa al siglo XIII y revive una de sus leyendas más famosas, la de los Amantes.

La boda de Isabel de Segura con el señor de Albarracín, Pedro de Azagra, ha abierto la programación de este viernes, 20 de febrero. Una comitiva nupcial ha anunciado, al ritmo de tambores y gaitas, la llegada de los novios, que han aparecido a caballo abriéndose paso entre los curiosos congregados en la plaza de la Catedral.

La novia, Isabel de Segura, interpretada por Sara Serena, con gesto triste y cierta resistencia de desposarse con Pedro de Azagra, ha accedido finalmente a casarse: "No os quiero ni nunca os voy a querer", le ha dicho al que iba a convertirse en su esposo.

Entre los invitados al enlace han estado el hermano del novio y su esposa, el padre de Isabel de Segura, Pedro de Segura, el nuncio papal Jacinto Boboni, y el obispo de Albarracín, Domingo Ruiz de Azagra, así como el párroco de Santa María, encargado este último de oficiar la unión.

Durante el desarrollo de la ceremonia, el hermano de Diego de Marcilla, con el que la dama se había comprometido cinco años atrás y al que verdaderamente amaba, ha interrumpido para recordar que su hermano, a quien todos daban por caído en la batalla, todavía podía regresar --como así hará en las próximas horas--.

No obstante, la ceremonia ha continuado y los novios se han dado el sí quiero y sellado su compromiso con un beso, al que ha seguido la entrega de presentes por el hermano del novio --varias yugadas de tierra-- y el nuncio papal, además de un brindis y una oración a San Arnoldo que también han coreado los turolenses y visitantes que se han congregado en torno al escenario.

Previó a la celebración del enlace y como novedad este año, un grupo de siete niños ha protagonizado una representación. Habían extraviado las alianzas para la boda de Isabel de Segura y Pedro de Azagra y las buscaban sin éxito, hasta que el sacerdote encargado de oficiar la celebración ha resuelto el misterio y las ha recuperado en el suelo del altar para tranquilidad de los pequeños.

El atuendo de Isabel de Segura estaba compuesto por una capa gris perla, así como un vestido en los mismos tonos combinado con azul intenso. Los bordados y detalles completaban los ricos tejidos, así como un tocado cilíndrico inspirado en la época.

UNA CIUDAD VOLCADA EN LA CELEBRACIÓN

Los turolenses se vuelcan en la celebración de esta fiesta y ataviados con ropajes de la época desde primera hora de la mañana. El ambiente medieval se completa con un Mercado Medieval con unos 250 puestos distribuidos por la plaza de la Catedral, la Glorieta, el Paseo del Óvalo, la Escalinata y el Parque de los Fueros.

Igualmente, las calles y plazas se llenan de campamentos de recreación, exhibiciones de combate, talleres, degustaciones, animación y conciertos.

La atracción de visitantes es otra de las fortalezas de las Bodas de Isabel, ya que personas de otras comunidades como Galicia, Navarra o Comunidad Valenciana se desplazan hasta Teruel, también de otros países como Colombia.

MÁS DE 200 ACTOS

Tras la boda, a las 12.45 horas ha tenido lugar el pregón oficial desde el balcón del Ayuntamiento, a cargo de Nacho del Río y Beatriz Bernad. Ya por la tarde, en la plaza de la Catedral se sucederán la representación de 'Revuelta en la Plaza', 'Los Pícaros', y 'Lucha de ingenio de frailes y monjas'.

A partir de las 20.00 horas, se procederá a la recepción al rey Jaime I de Aragón en el Parque de los Fueros y partirá el desfile hasta la Plaza del Torico, donde a las 20.30 horas tendrá lugar el agasajo y el vasallaje de los habitadores de la villa.

La jornada del sábado acogerá uno de los actos más especiales, a las 19.00 horas, con la concentración de tropas en el Portal de Daroca, entrada de las tropas de Aragón y llegada de Diego de Marcilla. A las 19.45 horas se representará el encuentro de Diego con sus padres en la plaza de la Catedral; y a las 20.00 horas, en la plaza del Torico, se escenificarán la Petición del Beso, la muerte de Diego y el lamento de Isabel.

El domingo estará marcado por los actos fúnebres. A las 11.45 horas comenzará la comitiva de los funerales de Diego de Marcilla, que recorrerá distintas calles hasta la plaza de la Catedral. Posteriormente, a las 12.30 horas se pondrán en escena las exequias fúnebres de Diego y la muerte de Isabel.

La programación concluirá a partir de las 13.00 horas en la plaza del Seminario con el Romance del Ciego, la Oda a los Amantes, la invitación al beso en honor a los Amantes y 'Los latidos de los Amantes', poniendo el broche final a una edición histórica.