Bolea (Huesca) celebra con éxito de público los 25 años de la Feria de la Cereza

El presidente de la DPH, Isaac CLaver, y la alcaldesa de La Sotonera, Maribel Bailo, dialogan con un vendedor en uno de los puestos de la Feria de la Cerza de Bolea. - DPH

BOLEA (HUESCA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha visitado este domingo la Feria de la Cerza de Bolea (Huesca) en compañía de la alcaldesa de La Sotonera, Maribel Bailo, la consejera de agricultura del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, y la presidenta de la comarca de la Hoya de Huesca, Mónica Soler, entre otras autoridades.

Claver ha destacado el buen ambiente de una feria que demuestra año tras año el potencial de la cereza no solo como producto alimentario de primera calidad sino también como un reclamo turístico. Este año, además, con una gran cosecha tanto en cantidad como en calidad.

De hecho, esta XXV edición de la Feria de la Cereza ha sido un éxito absoluto de público congregando a más de 8.000 personas que han agotado toda la cereza que estaba a la venta en apenas unas horas. El número de puestos totales ha sido de 52, entre venta de cereza y artesanía.

Claver ha puesto en valor la labor constante y mantenida durante generaciones de los productores locales y agricultores de la zona, cuyo esfuerzo, profesionalidad y dedicación han permitido que la cereza de Bolea se consolide como un producto de referencia y sea reconocida entre las mejores de España.