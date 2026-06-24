Bomberos de la Diputación de Teruel sofocan un incendio en un transformador en Andorra - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL

TERUEL 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han acudido a un aviso por un incendio en un transformador en la localidad de Andorra.

El aviso se ha recibido sobre las 18.00 horas y durante algo más de una hora han trabajando en la extinción de las llamas hasta que han quedado apagadas.

En la actualidad realizan labores de prevención para evitar posibles riesgos y de ventilación debido al intenso humo que ha provocado el fuego.