Bomberos de la Diputación de Teruel sofocan un incendio en un transformador en Andorra

Bomberos de la Diputación de Teruel sofocan un incendio en un transformador en Andorra
Bomberos de la Diputación de Teruel sofocan un incendio en un transformador en Andorra - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL
Europa Press Aragón
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 20:01
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TERUEL 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han acudido a un aviso por un incendio en un transformador en la localidad de Andorra.

El aviso se ha recibido sobre las 18.00 horas y durante algo más de una hora han trabajando en la extinción de las llamas hasta que han quedado apagadas.

En la actualidad realizan labores de prevención para evitar posibles riesgos y de ventilación debido al intenso humo que ha provocado el fuego.

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