La Policía apunta que Zapatero recibió 200.000 euros por mediar con Bolivia para beneficiar a una empresa peruana

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante el 15º Congreso del PSPV, en el Palacio de Congresos de Valencia, a 31 de enero de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha señalado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero recibió 200.000 euros como "contraprestación económica" por intermediar con el Ejecutivo de Bolivia para "beneficiar los intereses" de la empresa peruana Grupo Gloria.

Así lo expone en un nuevo informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y dirigido al juez instructor José Luis Calama, precisando que el pago se justificó con "un contrato simulado con una sociedad interpuesta".

Los agentes indican que el exlíder socialista, imputado en el 'caso Plus Ultra' de la Audiencia Nacional, realizó gestiones para conseguir una reunión a directivos del Grupo Gloria con autoridades bolivianas.

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