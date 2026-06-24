Retenciones en la autopista "Y" por un accidente por alcance

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Retenciones - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 15:56
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OVIEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Numerosos usuarios están siendo afectados a primera hora de la tarde por retenciones de tráfico en la A-66, la conocida como autopista "Y" que conecta las principales ciudades asturianas.

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, se ha producido un accidente por alcance en esa infraestructura, en sentido Gijón.

El tráfico lento se está notando desde las proximidades de Oviedo, en dirección hacia las ciudades costeras. Existen retenciones de al menos dos kilómetros.

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